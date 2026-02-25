熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Feb-25 15:30
更新：2026-Feb-25 15:30

推薦5種抗癌蔬菜！芹菜、西蘭花、紅蘿蔔等高抗氧化食物防癌年輕化

分享：
推薦5種抗癌蔬菜！芹菜、西蘭花、紅蘿蔔等高抗氧化食物防癌年輕化

推薦5種抗癌蔬菜！芹菜、西蘭花、紅蘿蔔等高抗氧化食物防癌年輕化

adblk4

近年癌症出現年輕化趨勢，大家也更注重日常飲食。大家都知道多食菜有益健康，但有5種菜不只有益健康，更有抗癌功效！

抗癌蔬菜一：芹菜

很多人都知道芹菜有降血壓的功效，但其實除降血壓外，近年有不少研究也指出，芹菜中的植化素「芹菜素」可以活化細胞中p53蛋白質，阻止缺陷細胞繼續分裂及累積，避免它們聚在一起而變成腫瘤。此外，芹菜素也可抑制對雌激素特別敏感的乳癌細胞株。

乳癌預防飲食｜少食6類食物預防乳癌（am730製圖） 乳癌預防飲食｜高升糖食物如冬甩、即食麵（am730製圖） 乳癌預防飲食｜酒（am730製圖） 乳癌預防飲食｜含亞硝酸鹽的食物如煙肉、火腿及香腸（am730製圖） 乳癌預防飲食｜黃曲霉毒素如發霉的花生或粟米（am730製圖） 乳癌預防飲食｜高蛋白飲食（am730製圖） 乳癌預防飲食｜動物脂肪如五花腩及牛扒（am730製圖）

抗癌蔬菜二：西蘭花

西蘭花屬於十字花科蔬菜，十字花科蔬菜含有豐富蘿蔔硫苷，可激活人體內抗氧化路徑Nrf2，促進細胞自我修復；同時關閉引發慢性發炎的NF-κB開關，發揮抗癌作用。但蘿蔔硫苷必須透過破壞才會轉化為真正抗癌的蘿蔔硫素，因此建議先切碎再烹調，以達到最佳效果。

抗癌蔬菜三：紅蘿蔔

紅蘿蔔含有非常豐富的營養，包括維他命AB6B7K、胡蘿蔔素、葉黃素、茄紅素等。其中有抗癌功效的是木犀草素，多個研究表明，其有抗血癌及防肝炎肝癌的功效；也有研究指出，紅蘿蔔和其他非澱粉類蔬菜可以降低人患消化道癌的風險，其中包括口腔癌、咽癌、喉癌、食道癌、肺癌、胃癌和結腸癌等。

adblk5
推薦5種抗癌蔬菜！芹菜、西蘭花、紅蘿蔔等高抗氧化食物防癌年輕化

抗癌蔬菜四：番茄

抗癌蔬菜四：番茄

番茄含有茄紅素，不但有益於男性前列腺健康，也可預防多種癌症，茄紅素可抑制癌細胞的增生與擴散，並降低罹患前列腺癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌、胰臟癌等癌症的風險。

抗癌蔬菜五：洋葱

洋葱也是其中一種十字花科蔬菜，除了蘿蔔硫苷，也含有槲皮素。有大型流行病學研究顯示，攝取最多槲皮素的人，罹患肺癌的風險會大幅降低；近年也有研究發現，槲皮素可以抑制癌細胞中某些RNA片段，讓RNA片段無法發揮作用，癌細胞就會毀滅。

adblk6

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務