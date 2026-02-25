推薦5種抗癌蔬菜！芹菜、西蘭花、紅蘿蔔等高抗氧化食物防癌年輕化

很多人都知道芹菜有降血壓的功效，但其實除降血壓外，近年有不少研究也指出，芹菜中的植化素「芹菜素」可以活化細胞中p53蛋白質，阻止缺陷細胞繼續分裂及累積，避免它們聚在一起而變成腫瘤。此外，芹菜素也可抑制對雌激素特別敏感的乳癌細胞株。

抗癌蔬菜二：西蘭花

西蘭花屬於十字花科蔬菜，十字花科蔬菜含有豐富蘿蔔硫苷，可激活人體內抗氧化路徑Nrf2，促進細胞自我修復；同時關閉引發慢性發炎的NF-κB開關，發揮抗癌作用。但蘿蔔硫苷必須透過破壞才會轉化為真正抗癌的蘿蔔硫素，因此建議先切碎再烹調，以達到最佳效果。

抗癌蔬菜三：紅蘿蔔

紅蘿蔔含有非常豐富的營養，包括維他命A、B6、B7、K、胡蘿蔔素、葉黃素、茄紅素等。其中有抗癌功效的是木犀草素，多個研究表明，其有抗血癌及防肝炎肝癌的功效；也有研究指出，紅蘿蔔和其他非澱粉類蔬菜可以降低人患消化道癌的風險，其中包括口腔癌、咽癌、喉癌、食道癌、肺癌、胃癌和結腸癌等。