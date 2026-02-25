感官調節空間 助神經多樣性群體緩和情緒

不少人會趁著農曆新年長假期，外出參與各種商場活動、嘉年華等，開心玩餐飽。對於神經多樣性群體，玩得太過盡興或者環境太過繽紛，則容易造成感官過載，甚至進入崩潰狀態(meltdown)和關閉狀態(shutdown)；若可在公共場所設立感官調節空間，有助他們緩和情緒。 精神科專科醫生范德穎表示，「神經多樣性群體」(Neurodiversity Groups)是指一些在大腦和心智發展狀況(如認知、情緒、感知、注意力等)與眾不同的群體，例如自閉症譜系(Autism Spectrum)、注意力不足過動症(ADHD)；學習障礙(如讀寫障礙Dyslexia)等。

主要為自閉症者 感官過載問題主要出現在自閉症譜系人士身上。范德穎解釋，「研究發現自閉症大腦有過多局部神經連接和較弱的長程連接，導致傾向平等處理所有接收到的感官細節，難以區分背景與前景，每個刺激都以相似的強度湧入；同時難以將不同感官資訊(如視覺和聽覺等)整合成連貫的體驗，造成認知超負荷。」另一方面，他們的大腦會對訊號表現出過度反應，加上統合功能失調，當外來刺激不斷激活交感神經，便引發強烈的生理和情緒反應。

或致崩潰關閉狀態 當出現感官過載，他們會顯得坐立不安、煩躁、臉色蒼白或發紅、呼吸變快，繼而摀住耳朵、閉眼，以逃避刺激；又或重複搖晃、拍手、哼唱等，嘗試自我刺激以穩定神經系統，同時注意力渙散、難以聽懂指令、回答問題變得遲緩。范德穎續指，如果未能降激，會墮入崩潰狀態，出現劇烈頭痛、噁心、顫抖等，甚至尖叫、攻擊他人；也可能進入關閉狀態，完全沉默、癱坐不動、眼神空洞、拒絕交流。「感官過載問題會使辦公室和課堂成為『雷區』，自閉症人士被誤解為不合作或情緒管理差；他們需要獨處來復原，又被認為孤僻，難以維持人際關係；衣食住行的基本需求也難以達成下，甚或出現焦慮和自我認同問題，影響深遠。」

需要感官調節空間 因此在嘉年華一類不斷出現尖叫聲、音樂、廣播、快速的光影效果、陌生人不斷移動和觸碰，加上沒有固定行程的不確定性，是容易令神經多樣性群體出現感官過載的地方，特別需要如「A巴」的感官調節空間。A巴是藝術共融團體Q Plus A藝術基金會改造的感官共融巴士。范德穎認為，「感官調節空間設計上需要確保使用者身體安全，所有感官設備如燈光音響等可獨立開關和易於調節和選擇，可自訂環境避免二次過載；清晰的指示讓使用者理解如何安全使用；設計亦要以人為本，如設有無障礙通道、保障私隱的隱密空間，以及使用者意見欄以助改善等。」

A巴提供可快速降低刺激輸入的環境以阻斷感官過載，重壓被、豆袋椅、音樂設備、觀感牆等可讓訪客自行調適，安撫情緒。公眾亦可體驗神經多樣性群體的感官世界，促進共融。社區亦可從A巴啟發靈感，建設感官友善設施。