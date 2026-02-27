走唔郁唔係老化！婦人膝痛冇力 一查竟然係罕見肝樣癌

放射治療是一種使用高能放射線來縮小腫瘤、破壞癌細胞、緩解症狀的治療方式。

80歲張姓女患者因左側大腿與膝蓋出現疼痛，也常常出現無力的情況，後來連行走都變得困難，需以輪椅輔助行動，經由童綜合醫院骨科醫生看診並X光檢查後確認無骨折發生，再安排進一步詳細檢查，發現左側骨盆骶骨處有異常腫瘤，化驗後確認患者罹患少見的肝樣癌。

葉啟源主任表示，肝樣癌(Hepatoid Adenocarcinoma, HAC)是一種罕見且具高度侵襲性的惡性腫瘤，特點是發生在肝臟以外器官的原發性腫瘤，但組織形態與細胞特徵卻與「肝細胞癌」相似。個案的腫瘤發生位置在骶骨，因為初期無任何不適症狀，等到腫瘤大到壓迫到骶叢神經而導致腿部疼痛與無力才發現，因腫瘤太大，若僅採一般治療可能較難控制腫瘤，因此搭配使用點狀式治療，以高劑量嘗試控制腫瘤，同時利用傳統治療劑量梯度保護周圍的健康組織與器官。

甚麼是「肝樣癌」？長在肝外卻像肝癌一樣兇

因腫瘤體積較大(約十餘公分)，並且腫瘤位置執行手術風險過高，轉由放射腫瘤科葉啟源主任進行適應性放射治療，利用空間分割點狀治療方式(Spatially Fractionated Radiation Therapy, SFRT)於局部區域給予點狀高劑量放射線，再配合傳統銳視刀治療方式，完成一段療程後，目前病況穩定，行動能力較先前改善，現在定時覆診並接受免疫療法，持續追蹤治療狀況。

個人化抗癌策略 罕見癌也有穩定控制的機會

葉啟源主任指出，放射治療是一種使用高能放射線來縮小腫瘤、破壞癌細胞、緩解症狀的治療方式，將適切放射劑量精準分布於照射位置上，使腫瘤區域接受較高劑量，並且不影響腫瘤附近的正常組織器官。

而當面對體積大的腫瘤時，原本區塊放射治療方式會因為劑量一致關係而受到限制，這次使用SFRT(空間分割放射治療)技術，在一顆腫瘤中運用高、低劑量分布，以「點狀強化」概念照射，作為治療選項之一，並納入個人化治療策略。