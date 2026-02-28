健身｜40歲後增肌難？做到5點增肌快過後生仔

當你年過40，感覺增肌比年輕時慢？以為是年齡的影響？但有研究指，40歲以上男性和正就讀大學的年輕人，增肌速度並沒有差異。確切做到以下5點，調整訓練與飲食方式，人到中年一樣可以達到與20歲時相當甚至更好的增肌效果。

1. 質素重於數量

訓練量(組數X次數)雖然是愈多愈好，但若動作不到位或離力竭太遠，這些只是「垃圾組數」，因此我們應追求動作質素的提升。同時要留意肌肉生長是由機械張力所驅動的，只有當訓練到接近力竭時，才能有效徵召具有最大生長潛力的運動單元。另一個要更重視動作質素的原因是，40歲後恢復速度變慢，過多的組數會導致疲勞過度累積，反而減慢增肌效果。

2. 精通「預留次數」

雖然訓練愈接近力竭效果愈好，但每組都練到完全力竭的話，會產生巨大的中樞神經疲勞。因此我們要控制接近力竭的程度，如果可做到保留1至2下的預留次數(即還有1至2㕇才到力竭)，這樣既能達到生長刺激，又能控制疲勞，降低受傷風險。