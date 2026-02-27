瞓醒仲好攰？起身即做1動作十分鐘變清醒 醫生教3招解決醒後疲勞

睡得足夠卻仍感到疲倦？有醫生指出，很多人也會發現自己就算有充足睡眠，但仍然會一整天沒精打采。醫生指出，有3大方法有助解決醒後疲勞問題，當中包括在起床後做1動作，有助讓自己更清醒。

瞓醒仲好攰？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，許多人也有體驗過，明明早早入睡，甚至周末補眠至中午，起床的瞬間卻感受到全身沉重。就算喝了咖啡提神，那種深層的疲憊感卻仍然揮之不去。許多患者會以為是自己愈來愈懶，但其實這個問題與意志力無關，而是細胞層面出現了一些狀況。休息其實不是身體已經「停止活動」，真正的恢復不僅僅是躺著休息，而是身體中的能量的再合成。若體內的細胞發電站「粒線體」功能下降，就算睡多久，身體仍然處於「低電量」狀態，無法真正地重新充電。

粒線體有甚麼作用？ 劉醫生解釋指，粒線體幾乎遍布於所有身體細胞中，負責將攝取的食物和吸入的氧氣轉化為ATP，這是身體內唯一的能量貨幣。控制心臟的跳動及大腦的運算，甚至玩手機時，手指的肌肉都需要這些能量。當粒線體健康時，它們能夠有效地燃燒能量；然而，當粒線體開始「罷工」或衰老時，它們不僅產能下降，還會變成冒煙的老爺車，釋放大量的廢氣(活性氧)，使細胞內部充滿炎症反應。就算睡了足夠的時間，仍感到疲倦的原因是電池漏現，晚上無法完成充電。

粒線體為何導致醒後疲倦 根據2025年發表於《Nature Neuroscience》的研究，發現粒線體的「垃圾清除」過程(Mitophagy，粒線體自噬)必須與我們的睡眠周期緊密同步。粒線體會在睡眠時參與大腦的清理工作。然而，長期疲勞會令此機制失效，使腦細胞堆積大量「功能失調的殭屍粒線體」，不但無法被回收，更不斷釋放炎症訊號，干擾神經傳導。數據指出，這類人即使睡眠充足，晨起的腦皮層內ATP濃度卻比正常人低30%到40%，所以，解釋到有些人會出現「腦霧」和「醒後疲倦」。

3招解決醒後疲勞 劉醫生表示，若要修復粒線體，需要從功能醫學的角度，提供正確的「燃料」與「訊號」： 1. 校準光線： 粒線體設生理時鐘。建議在起床後的一小時內，讓眼睛接觸10分鐘的自然光。這種光訊號能直接在粒線體中啟動功能，效果遠勝於任何鬧鐘。 2. 提供關鍵營養： 粒線體的運行依賴多種輔因子。若缺乏鎂、B群維他命或輔酶Q10，功能會受到影響。我們應攝取更多深綠色蔬菜和堅果，必要時通過專業評估進行補充，這是重啟能量的基礎。

3. 施加適度壓力： 現代人生活過於安逸，穩定的環境降低了粒線體的活動性。偶爾洗冷水澡，或進行一些有氧運動，這些適度的壓力(Hormesis)能激活PGC-1α路徑，提示細胞：「我們需要更多能量，快點製造新的粒線體！」 劉醫生提醒，若下次當您感到疲倦時，不要只責怪自己，更不要僅僅強迫自己多睡一個小時。試著修復身體的粒線體。