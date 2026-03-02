小孩咳嗽 氣管敏感 可變哮喘

天氣轉變許多小孩經常咳嗽，令家長們擔心到底是普通感冒，還是潛藏的氣管敏感。兒科專科醫生蘇詠怡表示，「轉天氣是小孩容易患上感冒和氣管敏感的時期，家長們應保持警惕。若果是氣管敏感症狀，卻當作感冒來治療，長遠可能影響小孩的生長或學習能力，甚至演變為慢性支氣管炎或哮喘。」 敏感定感冒？ 分辨咳嗽是氣管敏感還是普通感冒，蘇詠怡指，氣管敏感主要以咳嗽為主，不會伴有發燒、喉嚨痛及流鼻水等症狀，而是有敏感症狀如鼻敏感、鼻塞、身體出疹、濕疹、風癩等。氣管敏感的孩子通常在晚上會咳得更厲害，原因是在夜間接觸到更多致敏原，例如塵蟎。

另外，大部分氣管敏感的咳嗽為乾咳，即咳嗽時沒有痰聲，而傷風感冒則通常伴隨有痰。「然而，單純依賴咳聲來判斷並不是完全準確，有時氣管敏感也會出現痰聲。」 氣管敏感變哮喘？ 蘇詠怡強調，氣管敏感可能對小孩的成長造成影響，「若不正視氣管敏感的問題，由於夜咳較多，小孩的睡眠質素會受影響，長期或致生長激素分泌減少，影響身高，甚至白天的影響專注力和學習能力。」另外，若咳嗽伴隨喘鳴聲、呼吸急促或用力等症狀時，須立即求醫。

氣管敏感屬於小兒哮喘的較前期的症狀，兩者都是對環境因素或病毒有敏感的反應，但哮喘會因支氣管收窄而伴隨氣喘。蘇詠怡提醒，「如孩子運動時不斷出現咳嗽，也可能是哮喘的徵狀之一。」

改善家庭環境 在家庭環境中，蘇詠怡建議，「對於小孩來說，塵蟎是一個主要的致敏原，因此要攝氏60度以上熱水勤洗床鋪，殺死塵蟎，也可使用具防塵蟎功能的寢具，以及具有HEPA濾網的空氣清新機。」 紓緩咳嗽 若小孩在晚上出現嚴重咳嗽，蘇詠怡建議，「如果咳嗽是由於鼻水倒流引起的，家長可以考慮將小孩的床頭墊高或側身睡，均可減少鼻水倒流。」 至於治療氣管敏感，類固醇藥物並非必須。蘇詠怡指出，初期可以控制致敏原，並使用一些改善氣管的藥物。如果這些方法效果不理想，才考慮使用類固醇。

氣管敏感難以徹底痊癒，若要完全斷尾，建議家長可以帶小孩做過敏測試，找出明確致敏原。若敏感症狀很嚴重可考慮脫敏治療，從根本降低免疫系統對致敏原的反應。