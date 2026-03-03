朝早一起身飲水有用？營養師：時間係其次 總攝取量先係關鍵

早上起床先喝一杯水，是否真的有助提神與排便？美國營養師林賽德索托(Lindsey DeSoto)指出，大眾一覺到天亮後可能出現輕度脫水，或感到精神不濟、疲倦、消化道不適，而在早上喝一杯8到16盎司(約237至473毫升)的水可補回水分，並協助消化系統開啟運作。

德索托營養師表示，大眾在早上喝水可為消化系統做好準備，人體內的水分會協助食物與廢物在腸道中移動，也會讓糞便保持柔軟，並使排便更順暢，部分人可能會感受到，早上喝水後易產生便意，若搭配咖啡或做運動時可能更明顯，而當長期喝水不足，糞便在腸道中的移動速度可能變慢，增加便秘風險。此外，研究指出，飲食攝取較多含水食物的人，便秘風險同樣較低。

德索托營養師指出，民眾可在早上先喝一杯約8到16盎司的水打底，避免忘記補水，但不必一次灌很多水，以防引起不適，且喝水的時間點不如全天總攝取量來得重要，總水分包含飲料與食物中的水分，通常情況下，女性每天需約11.5杯的總水分，而男性每天需約15.5杯的總水分，因此女性每天可把飲水目標設在約9杯，而男性每天可把飲水目標設在約13杯。

至於曾有研究提及，飲用非常冰的水可能讓胃部蠕動變慢，並讓食慾下降，德索托營養師表示，水溫不會明顯影響新陳代謝，冷水與常溫水對補水效果相同，但在達到身體需要的水分後，額外喝更多水不會帶來更多健康好處，少數情況下若喝水過量，血鈉的濃度可能被稀釋，影響體內正常的水分平衡。