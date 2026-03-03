元宵「倒春寒」急降8度 手腳冰冷伴隨9症狀需求醫 醫生教5招變暖

氣溫急降衣物穿夠但手腳仍然冰冷？初春時期，不但天氣稍有回暖但卻開始「倒春寒」，氣溫急降8度，元宵節後就又開始降溫。但發現自己手腳容易冰冷，總是不能取暖。醫生指出，有5招有助為手腳保暖。

為甚麼會手腳冰冷？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人會感受到手腳冰冷的困擾。當遇到寒冷的環境時，身體會自動啟動自我保護反應： 交感神經啟動：導致血管收縮。 血液優先供應心臟與大腦：為了保護重要器官，手指和腳趾的血液供應會減少。 末梢循環下降：這會導致冷、麻、白甚至刺痛感出現。

所以，在這種情況下，是身體在做出「保命」的判斷，而不是表示你不夠努力保暖。

6類人易手腳冰冷 黃醫生，有些人較容易手腳冰冷，導致冬天特別難熬，包括： 低血壓或血壓調節差

睡眠不足、長期熬夜

久坐、缺乏運動

長期面對壓力或焦慮

熱量攝入過低(尤其是怕胖的情況)

甲狀腺功能偏低或貧血(需就醫評估)

醫生教5招KO手腳冰冷 黃醫生指出，如果要保暖並解決手腳冰冷問題： 暖核心：先照顧頸部、腹部和背部的保暖。若這些部位受涼，血液不會流向手腳。可以使用圍巾、發熱背心和暖水袋暖腹保暖。 末梢啟動運動：每天進行3次，每次1-2分鐘的簡單運動，例如握拳張開(20次)、腳趾抓毛巾再放鬆、原地踮腳再腳跟落地等，這有助喚醒血管內皮細胞。 注意飲食：避免靠甜湯和飲料取暖。多攝取富含蛋白質的食物(如魚、蛋和豆類)、鐵、B群和適量的Omega-3。 睡前泡腳：將腳泡在40°C的溫水中10-15分鐘，以促進血液循環，改善睡眠品質。但糖尿病、末梢神經病變者就要小心避免過熱。 隨時注意身體警訊：若出現手指變白、紫色，刺痛或麻木、單肢寒冷、以及其他如心悸、疲倦、脫髮或體重改變等情況，應及時求醫評估。

黃醫生表示，手腳冰冷可能是身體的提醒，務必關注循環、壓力、營養與睡眠的平衡，讓自己在寒冷的冬天保持舒適。