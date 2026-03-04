熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Mar-04 11:30
更新：2026-Mar-04 11:30

醫學新發展 關鍵基因調控 或能恢復免疫細胞滅癌功能

分享：
醫學新發展 關鍵基因調控 或能恢復免疫細胞滅癌功能

醫學新發展 關鍵基因調控 或能恢復免疫細胞滅癌功能

adblk4

免疫治療是備受期望的抗癌新法，但它對實體腫瘤的療效，往往會因為免疫細胞陷入耗竭狀態而受到限制。最近科學家找出一組關鍵的基因調控機制，能讓原本因長期作戰而功能衰退的免疫細胞，重新恢復攻擊癌細胞的能力，或能為病人打開治療的新路徑。

辨別耗竭T細胞

過去科研證據顯示，人體內名為CD8殺手的T細胞是抗癌主力，但在面對癌症或慢性感染等長期抗戰時，這些殺手細胞會因為持續受到刺激而後繼無力，進入T細胞耗竭(T cell exhaustion)的狀態。

由於外觀高度相似，過去科學界難以區分健康的記憶T細胞與耗竭的T細胞，今次多個研究團隊合作，透過繪製詳細的基因地圖，終於破解殺手細胞決定要持續作戰還是功能衰退的關鍵轉折點。

肺癌為香港最常見癌症｜症狀/治療/存活率/預防方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜甚麼人較易患上肺癌？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌有甚麼症狀？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌有甚麼症狀？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌治療方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌相對存活率（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌預防方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌預防方法（am730製圖）

關鍵轉錄因子

研究團隊鎖定兩個名為ZSCAN20及JDP2的關鍵轉錄因子。實驗顯示，只要利用基因調控技術「關閉」這些因子，原本已經耗竭的T細胞便出現顯著的功能恢復，重新識別並有效攻擊腫瘤。有關研究已於《Nature》發表。

 

持續免疫保護

研究人員指出，透過調節特定的基因開關似乎能讓T細胞恢復殺死腫瘤的功能，同時還保留長期的免疫記憶，反映免疫細胞不但能即時應戰，日後也可以持續提供免疫保護，降低癌症復發的機會。他們強調，目前實驗主要在小鼠模型及實驗室階段，人體臨床應用還需要更多的安全性及療效評估。

adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務