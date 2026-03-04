醫學新發展 關鍵基因調控 或能恢復免疫細胞滅癌功能

免疫治療是備受期望的抗癌新法，但它對實體腫瘤的療效，往往會因為免疫細胞陷入耗竭狀態而受到限制。最近科學家找出一組關鍵的基因調控機制，能讓原本因長期作戰而功能衰退的免疫細胞，重新恢復攻擊癌細胞的能力，或能為病人打開治療的新路徑。

辨別耗竭T細胞

過去科研證據顯示，人體內名為CD8殺手的T細胞是抗癌主力，但在面對癌症或慢性感染等長期抗戰時，這些殺手細胞會因為持續受到刺激而後繼無力，進入T細胞耗竭(T cell exhaustion)的狀態。

由於外觀高度相似，過去科學界難以區分健康的記憶T細胞與耗竭的T細胞，今次多個研究團隊合作，透過繪製詳細的基因地圖，終於破解殺手細胞決定要持續作戰還是功能衰退的關鍵轉折點。