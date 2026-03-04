醫學新發展 關鍵基因調控 或能恢復免疫細胞滅癌功能

免疫治療是備受期望的抗癌新法，但它對實體腫瘤的療效，往往會因為免疫細胞陷入耗竭狀態而受到限制。最近科學家找出一組關鍵的基因調控機制，能讓原本因長期作戰而功能衰退的免疫細胞，重新恢復攻擊癌細胞的能力，或能為病人打開治療的新路徑。
辨別耗竭T細胞
過去科研證據顯示，人體內名為CD8殺手的T細胞是抗癌主力，但在面對癌症或慢性感染等長期抗戰時，這些殺手細胞會因為持續受到刺激而後繼無力，進入T細胞耗竭(T cell exhaustion)的狀態。
由於外觀高度相似，過去科學界難以區分健康的記憶T細胞與耗竭的T細胞，今次多個研究團隊合作，透過繪製詳細的基因地圖，終於破解殺手細胞決定要持續作戰還是功能衰退的關鍵轉折點。
關鍵轉錄因子
研究團隊鎖定兩個名為ZSCAN20及JDP2的關鍵轉錄因子。實驗顯示，只要利用基因調控技術「關閉」這些因子，原本已經耗竭的T細胞便出現顯著的功能恢復，重新識別並有效攻擊腫瘤。有關研究已於《Nature》發表。
持續免疫保護
研究人員指出，透過調節特定的基因開關似乎能讓T細胞恢復殺死腫瘤的功能，同時還保留長期的免疫記憶，反映免疫細胞不但能即時應戰，日後也可以持續提供免疫保護，降低癌症復發的機會。他們強調，目前實驗主要在小鼠模型及實驗室階段，人體臨床應用還需要更多的安全性及療效評估。