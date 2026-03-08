失眠有原因 研究：生理時鐘紊亂 令大腦夜間繼續活躍

不少人都承受失眠之苦，每晚躺在床上眼光光。澳洲一項研究發現，慢性失眠可能是由於大腦內部的晝夜節律紊亂，導致大腦無法在夜間正常運作及關機，以致身體疲憊的情況下也難以在夜間入眠。
繪製晝夜精神活動變化圖譜
澳洲南澳大學的研究團隊，追蹤長期失眠患者及健康睡眠者在一日中思維模式的起伏變化，以探索夜間難以平靜思緒是否與人體晝夜節律異常的關係。研究共有32名長者參與，當中16人有失眠問題，16人睡眠正常。他們被安排躺在床上保持清醒24小時，並接受監測以了解他們大腦的自然生理時鐘。
在監測期間，參加者進食的食物和活動都受到嚴格控制，每隔一小時需要填寫清單，描述他們思維的基調和可控性，讓研究人員繪製出他們晝夜精神活動的變化圖譜。
失眠者過渡至放鬆狀態過程不明顯
結果顯示，睡眠健康者和失眠患者的心理活動都呈現出明顯的晝夜節律模式，高峰出現在下午，低谷出現在清晨，但失眠組就有一些關鍵差異，即認知狀態從白天的解決問題，過渡至夜間的放鬆狀態的過程不明顯。有關研究已刊載在《Sleep Medicine》。
介入調節晝夜節律
研究人員指出，夜間本應是大腦冷靜下來的時候，但失眠患者的思維模式更像白天，認知高峰比睡眠正常的人延遲約6個半小時，反映他們的生理時鐘可能促使他們在深夜保持清醒思維狀態。
他們希望研究結果能為失眠治療提供新思路，例如透過介入手段增強晝夜節律，包括定時光照和規律作息，或許能讓失眠患者能夠享受睡眠。