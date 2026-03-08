失眠有原因 研究：生理時鐘紊亂 令大腦夜間繼續活躍

不少人都承受失眠之苦，每晚躺在床上眼光光。澳洲一項研究發現，慢性失眠可能是由於大腦內部的晝夜節律紊亂，導致大腦無法在夜間正常運作及關機，以致身體疲憊的情況下也難以在夜間入眠。

繪製晝夜精神活動變化圖譜

澳洲南澳大學的研究團隊，追蹤長期失眠患者及健康睡眠者在一日中思維模式的起伏變化，以探索夜間難以平靜思緒是否與人體晝夜節律異常的關係。研究共有32名長者參與，當中16人有失眠問題，16人睡眠正常。他們被安排躺在床上保持清醒24小時，並接受監測以了解他們大腦的自然生理時鐘。

在監測期間，參加者進食的食物和活動都受到嚴格控制，每隔一小時需要填寫清單，描述他們思維的基調和可控性，讓研究人員繪製出他們晝夜精神活動的變化圖譜。