健康
出版：2026-Mar-06 09:00
更新：2026-Mar-06 09:00

日日飲Latte令皮膚痕生暗瘡 醫生教3招自測是否敏感所致

SPRING 08

喝咖啡提神卻令自己皮膚出現狀況？有醫生指出，若每天都會飲用鮮奶咖啡，可能會出現皮膚痕癢或容易冒痘情況，甚至可能會造成肚瀉問題。醫生指出，有3大方法有助測試這個情況是否敏感所致。

日日飲Latte令皮膚痕生暗瘡

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，若發現長期出現「不明原因的皮膚癢」、「反覆長痘痘」或「腸胃脹氣」，有可能是常喝鮮奶咖啡所致。他解釋指，喝鮮奶咖啡會加入糖漿或砂糖，以中和咖啡的苦味。但2024年的最新皮膚醫學研究指出，過量糖分的攝取會導致糖化終產物(AGEs)堆積。糖分會刺激胰島素的分泌，進而引發賀爾蒙波動，特別是IGF-1，這不但增加皮脂分泌，使皮膚容易冒痘，並直接激活身體的發炎反應。劉醫生建議，選擇無糖鮮奶咖啡，或使用小量的天然代糖。

牛奶的2大發炎風險

不過，經常有病人問，是否皮膚易過敏就完全不能喝牛奶？劉醫生指，其實是不一定，因為牛奶富含營養，但對存在兩個隱藏的發炎風險：

1. 乳糖不耐症(Lactose Intolerance)：

  • 若你喝完鮮奶咖啡容易感到不適或腸胃脹氣，可能因為你的腸道無法分解乳糖。殘留的乳糖會在腸道內發酵，破壞腸道黏膜，導致發炎因子流竄全身，皮膚自然會出現反應。

2. 牛奶蛋白敏感 (A1 β-casein)：

  • 醫學界的新發現，即是一般牛奶含有A1 β-酪蛋白，在消化過程中可能產生特定的胜肽，進而刺激腸道發炎，甚至可能引起全身免疫反應。因此，即使檢查致敏原結果正常，但喝牛奶後皮膚依然過敏也不稀奇。

研究表明，攝取含有A1 β-酪蛋白的牛奶(如市售常見牛奶)容易引發腸道發炎反應，並加劇乳糖不耐的症狀。而相對的，只有A2蛋白的牛奶或發酵乳製品(如乳酪)，對腸道的影響較小，甚至有助於抗發炎。

3招自測是否敏感所致

牛奶蛋白敏感在過敏測試中也不易發現。如果懷疑自己對鮮奶咖啡中的牛奶有反應，可以試著進行以下3步驟：

  1. 戒糖：先喝兩周的無糖鮮奶咖啡，觀察皮膚狀況是否改善。

  2. 替換：如果皮膚依然癢或長痘，嘗試將牛奶換成燕麥奶或杏仁奶。

  3. 挑選：如果你真的喜歡牛奶，試著尋找標榜「A2蛋白」的鮮乳，或者改吃發酵過的乳酪(乳糖較少)，耐受度可能會好很多。

劉醫生指，健康不必意味着放棄所有的享受，而是學會選擇適合自己身體的食物。

