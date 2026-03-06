大腸癌精準治療 助延長存活期

據香港癌症資料統計中心最新公布的數據，大腸癌是本港第三大常見癌症，新症個案達5,467宗，當中約23.9%確診時已屬第四期。即使是第一至三期的早中期患者，在接受根治性治療後，仍有約三至四成機會復發。幸而，隨著醫學進步，現今已有更多元化的精準治療方案，協助晚期患者有效控制病情，實現與癌共存，並顯著延長存活期。 臨床腫瘤科專科醫生陳心妍指出，即使確診大腸癌第四期，也不代表絕望。若癌細胞僅出現「寡轉移」，即腫瘤只擴散至肝臟或肺部等單一器官，且數量少或位置集中，醫生仍會積極考慮手術切除、消融治療或放射治療等局部治療手段。這類患者若能成功清除轉移病灶，其5年甚至10年的存活率將大幅提升，部分個案更能達致根治。

針對基因突變 對於擴散範圍較廣泛，例如多處器官轉移的患者，治療策略則以全身性藥物為主。陳心妍解釋，「化療至今仍是晚期大腸癌的治療基石。即使採用標靶治療，通常也會搭配化療使用，以發揮最大療效。」 目前，標靶藥物的選擇取決於腫瘤的基因突變類型及原發位置。傳統上會先檢測KRAS(約佔30%至40%)及NRAS(約佔3%至8%)基因。若驗出RAS基因突變，或腫瘤位於右邊大腸(盲腸、升結腸、橫結腸)，一般建議使用抗血管增生標靶藥(如貝伐珠單抗)；若RAS基因無突變(野生型)且腫瘤位於左邊大腸，則首選EGFR標靶藥(如西妥昔單抗)。醫學界近年在針對特定基因突變的藥物研發上取得顯著突破。

治療發展有突破 針對KRAS-G12C突變的新型口服標靶藥，研究顯示結合傳統EGFR標靶藥使用作為二線治療，療效顯著。醫學界正積極研究將其推前至一線治療的可行性。臨床上，具有BRAF V600(E)突變的癌細胞，常屬於高度惡性，對傳統標靶化學治療或Anti-EGFR藥物有高度抗藥性，預後較差。現時可採用激酶抑制劑配合Anti-EGFR標靶藥的雙標靶方案，效果會較理想及減少副作用。 除上述基因外，陳心妍強調，患者亦應檢測其他重要生物標記。MSI-H/dMMR(微衛星不穩定性高)約5%晚期患者屬於此類，成因是DNA修復機制缺陷。這類患者對免疫治療反應極佳，一線使用免疫治療可令免疫系統重新識別並攻擊癌細胞。患者有五至六成機會可控制到病情，用雙免疫治療的話，機會可增至七成。針對HER2及NTRK等基因擴增或融合，目前亦已有相應的標靶藥物可供選擇。

改善生活質素 精準治療的目標不僅是延長壽命，更是提升生活質素。陳心妍表示，精準藥物的副作用普遍較傳統高劑量化療溫和，當腫瘤縮小，由癌症引起的症狀亦會隨之緩解，讓患者能維持較正常的日常生活。部分病人可配合居家化療護理，以及中西醫結合處理手腳麻痺等副作用，均有助改善患者的身心狀態。 陳心妍建議，患者確診後應進行全面的基因測試，以便醫生制訂最合適的治療方案。「患者亦應了解治療計劃，平衡療效和副作用，並減少不確性帶來的焦慮，同時依時覆診檢查；營養方面應諮詢營養師，因為如腫瘤仍在，高纖食物或致腸塞，須按個別情況調整；運動、戒煙戒酒、小心流感高峰期都是抗癌重要一環。」