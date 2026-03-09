頭髮甩得多變稀薄？醫生揭5警號恐毛囊損傷 終致一脫不返

不理毛囊損傷警號恐無「髮」挽回？有醫生指出，若發現脫髮問題變得嚴重，而且髮量也變得稀薄，有可能是毛囊發出求救警號。醫生指出， 一旦頭髮出現5大警號就要正視問題，否則毛囊的損傷或會變得無法挽回。

頭髮甩得多變稀薄 皮膚科醫生柯博桓在其Facebook專頁上分享指，即使你每天有在護理，仍髮質變得愈來愈細軟，而且髮量仍持續減少。其實這不是正常情況，而是毛囊在向你求救，若不及時處理，毛囊的損傷或會變得無法挽回。

5警號恐毛囊損傷 終致一脫不返 柯醫生指出，很多人可能不將掉髮視為問題，卻不知道這其實是潛在危機的徵兆。毛囊損傷的5個警示信號，包括： 1. 掉髮量驟增 每天掉髮50到100根是正常的，但一旦掉髮量突然上升，這是毛囊在發出警報。如果洗頭時水流被頭髮堵住、枕頭上滿是髮絲或撥頭髮手沾上幾根，這都意味著掉髮超出正常範圍。 2. 頭髮變細變軟 如果你發現頭髮愈來愈細，且易斷，這是毛囊「微型化」的證明。健康毛囊能產生0.06-0.08mm較粗的髮絲，受損毛囊則產生0.05mm更細的髮絲，甚至廉價的胎毛。

3. 頭皮發炎 正常的頭皮應該是健康的淡粉色、乾爽、不油不乾，但若出現紅腫、癢感、刺痛、灼熱感、大量頭皮屑、油膩感、痘痘膿包等狀況，意味著頭皮發炎，這些小問題實際上對毛囊是威脅。 4. 頭皮繃緊 頭皮的柔軟度反映毛囊的血液供應。若頭皮繃緊且無法移動，這表明頭皮微血管已經嚴重萎縮、血液循環不良，毛囊可能正在面臨營養不足的危機。 5. 髮際線後退 當你注意到髮際線變高、頭頂變稀疏，這表明該區域的毛囊已大量萎縮甚至死亡，意味著不只是外觀變化，實際上是毛囊數量下降。