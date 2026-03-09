台灣藝人許維恩44歲患乳癌！無家族史也中招 醫生：40歲後一定要做1檢查

乳房X光造影為目前國際實證上最有效的乳癌篩查工具，可用來偵測微小鈣化點及尚未出現症狀的早期腫瘤，檢查時間短、輻射低，且現行設備已大幅降低不適感。

近日藝人許維恩公開分享其44歲、無家族病史卻確診乳癌的心路歷程，引發社會對年輕女性罹患乳癌的討論。根據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，女性新發癌症人數19,297人，以乳癌居首，更高居女性癌症死因的第三位。

乳房 X 光造影助早期發現 守護女性健康防護網

乳房X光造影為目前國際實證上最有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測微小鈣化點及尚未出現症狀的早期腫瘤，檢查時間短、輻射低，且現行設備已大幅降低不適感。研究顯示，定期接受乳房X光造影檢查可降低30%晚期乳癌發生率並減少41%的死亡率，若早期發現並接受治療，5年存活率可達99%以上。婦女可善用乳房X光造影篩查，為自己建立完整女性健康防護網。

無家族史也可能罹癌 定期篩檢非常重要

中華民國乳癌病友協會(TBCA)黃淑芳理事長表示，臨床上有許多患者與許維恩一樣，並無家族病史或帶有遺傳性乳癌基因，卻在40幾歲的壯年時期確診。乳癌的成因複雜，除了家族史以外，也包含環境因素與壓力。黃淑芳理事長認為，女性朋友應將「定期篩查」視為保命的第一道防線。若早期發現並接受治療，5年存活率可達99%以上。