心臟病年輕化 控制體重避三高

心臟病出現年輕化趨勢，不再是「老人病」。近年更有些嚴重冠心病患者可能只有三十多歲。心臟科專科醫生陳杰認為，成因主要與遺傳、不良生活習慣如吸煙及喝酒等有關；三高亦會加速心臟動脈血管粥樣硬化，增加心血管疾病的風險。 年輕人也有心臟病？ 年輕人心臟病主要分兩方面，其一是先天性心臟病。最常見的病因之一是遺傳性心肌病，其中以肥厚性心肌病最為普遍。大部分心肌病屬隱性，也是導致年輕患者心臟病發的主因。另一類是遺傳性心律失常，患者容易發生心律失常和猝死；最後一類是先天結構性心臟病，如心漏症、先天瓣膜性心臟病、主動脈血管瘤、先天性冠狀動脈畸形等。

第二方面是後天影響的心臟病，成因包括不良生活習慣如缺乏運動、肥胖，如三高(糖尿病、高血壓、高膽固醇)，加速血管動脈粥樣硬化，導致心血管/腦血管收窄甚至堵塞，誘發心肌梗塞和中風。部分患者或因感染心肌炎導致心臟衰竭、心律失常。另外，濫藥/使用毒品也可能會誘發急性心臟病發。

不良生活習慣增風險 過去冠心病的平均發病年齡，男士是40歲以上，而女士則遲十多年才發病。近年心血管疾病年輕化，很多年輕患者都有不良的生活習慣，如吸煙、喝酒、肥胖及缺乏運動等，而且在患三高後仍未有控制飲食及規律服藥。陳杰指，很多人仗著自己年輕、甚麼症狀都沒有，就不理會不求醫，這些風險因素其實是一直累積的。過去有研究顯示，血壓每降10度，心血管病的風險可降兩三成，中風風險可降三成；血糖的平均值HbA1c每降1%，心血管病風險都可以降兩三成；壞膽固醇每降1度，心臟病、心血管病風險又可以降兩三成。

陳續指，三高是無聲殺手，起初有三高時並沒有甚麼症狀，至出現不適就太遲，很多時已出現併發症，如中風或心臟病發等。 很多人以為體形不肥就沒有高膽固醇風險，其實膽固醇主要受遺傳基因影響，體形肥瘦與血液中的膽固醇沒有太大的正比關係，就算體形瘦削也可能有膽固醇高甚至三高問題。 控制三高減肥有法 對於控制膽固醇，一般做法是透過飲食、做運動和食藥控制。當中最有效就是食藥，陳杰解釋，飲食控制最多只可以影響到兩、三成，因血液中七至八成膽固醇都是由肝臟製造，與遺傳因素有關，這部分只可靠服藥控制。

先天性因素無法避免，惟後天因素可盡量控制，包括戒煙、避免過度喝酒、切勿濫藥、控制體重及規律運動等；如有三高問題，則應諮詢醫生意見及定時用藥覆診。陳杰指，肥胖也是一個心血管病的高危因素，很多研究均顯示，控制體重可大大減低患心血管病的風險，近年除運動及飲食減肥外，醫生亦會對心血管疾病高危的肥胖患者處方減肥針，協助患者控制血糖及減重，同時可減低心血管疾病風險。而心臟衰竭的肥胖患者，在打減肥針後，更可減低心臟衰竭惡化的風險。