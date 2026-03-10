唔止睇身高體重 肥胖新定義 重要計埋呢1樣嘢

一直以來，大家都用體重指數BMI判斷自己是肥是瘦，但最新於《JAMA》發表的研究、分析超過30萬人資料顯示，過度依賴BMI而忽略危險的腹部內臟脂肪，未能反映肥胖的實況。若採用新的肥胖定義標準，亞洲族群的肥胖率或將暴增至90%！

3中2即屬肥胖 該項研究將肥胖重新定義，除BMI外，還要計算多項因素。舉例說，如果BMI在24以下，過去並不被歸入超重肥胖，但研究就認為，就算BMI 沒有超標，只要以下3項數據有兩項達標，仍屬於醫學認定的「肥胖」：

腰圍：男性 ≥ 90cm、女性 ≥ 80cm

腰臀比：腰圍 ÷ 臀圍，男<0.9、女<0.85

腰高比：腰圍 ÷ 身高，>0.5 因此，即使你的BMI只有22，但腰高比大於0.5，便可能已經踏入肥胖的危險範圍。

糖尿、心臟病風險增 另外，研究團隊亦提出將肥胖分為「臨床肥胖」及「臨床前肥胖」。如果在新定義下被界定為肥胖，並且有以下其中一項狀況，便算是臨床肥胖： 血壓紅字：即便只是輕微高血壓。

代謝紅字：血糖過高、脂肪肝或三酸甘油酯異常。

體能紅字：爬樓梯容易喘、體力明顯受限，或有睡眠窒息症。

研究顯示，這類臨床肥胖的人，患糖尿病及心血管事件的風險比健康者高5倍。專家提醒公眾，除了量度體重，也要定期度度腰圍，以及早發現潛伏腹部的危險脂肪。