減肥上磅體重升升跌跌？重幾磅未必是脂肪增加 營養師拆解8大體重浮動原因

減肥要看數字做人，卻令自己倍感焦慮。有營養師指出，減肥人士可能會發現自己體重數字時升時跌，心情也跟著起起伏伏。但其實真正的健康不只看數字，而且多出的磅數未必是脂肪增加的呈現。出現這種體重浮動情況可能與8情況相關。

減肥時體重浮動8大原因 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，其實短期的體重變化不一定代表脂肪的改變，減肥人士不應被數字綁架情緒，體重浮動的常見原因包括： 1. 肌力訓練後 進行肌肉訓練時，肌纖維會經歷微小的損傷與修復，這過程中身體可能會臨時儲存水分，導致某些部位感覺腫脹。通常幾天後會恢復正常。 2. 汗水與尿液變化 出汗或尿量增加時，體內水分會下降，導致體重下滑。但這種下降不是因為脂肪減少，而是水分的波動。 3. 生理期前後

女性在生理期前後，荷爾蒙變化可能會導致水分滯留與脹氣，體重上升現象很普遍。待生理期結束後，體重通常會恢復。 4. 鈉攝取過多 高鈉飲食容易使身體存水，引起水腫，從而體重上升。想幫助排除多餘水分，可以多吃富含鉀的食物，如香蕉與西瓜，這能促進排鈉。 5. 過多的精緻澱粉 若碳水化合物攝取過高，身體會同時儲存更多水分，體重也會上升。但碳水化合物本身不是壞事，選擇非精緻的澱粉並結合均衡飲食，能讓身體穩定運行。 6. 腸道糞便堆積

若腸道內糞便堆積，體重也會隨之增加，並可能感到腹部脹悶。當順利排便，腸道壓力減少時，體重會跟著下降。多攝取高纖維食物，建立規律的排便習慣非常重要。 7.壓力荷爾蒙過高 長期面對壓力，會使壓力荷爾蒙上升，進一步促使體內水分存積。減脂過程中，情緒與壓力管理和飲食同樣重要，適當放鬆有助於體重穩定下降。 8. 水分攝取量 水分是影響體重的重要因素之一，增加水分攝取時，體重可能會短暫上升，但這只是水分的暫時累積。水分會隨著代謝慢慢排出，確保充足水分有利於新陳代謝，也能降低饑餓感。

減肥量體重要看時機 營養師高敏敏表示，一天內突然真正增加1至3kg幾乎是不可能，因為增加 1kg體重約需要攝取7700 kcal。她建議，量體重時固定時間與狀態最為理想，比如早晨起床後如廁再量。而且除了體重，還要注意體脂肪、肌肉量和身體線條的變化，不要讓一串數字左右你的情緒，保持穩定就好。