乳癌位居本港女性常見癌症首位多年，定期自我檢查有助及早發現，九成的乳癌都由患者自行發覺。不過，當檢查乳房與腋下發現硬塊時，常常會帶來無助和恐懼，下一步該如何處理？是否代表最壞的情況？外科專科醫生馬國權指出，「發現後應先尋求專業醫生意見，因為自己很難判斷這些硬塊的性質。建議先向家庭醫生求診，初步評估後就會被轉介至外科醫生作進一步檢查。」 檢查三部曲 馬國權指出，在檢查過程中，一般會有乳房檢查三部曲的方法，包括臨床檢查，詢問病歷並進行觸診；之後便會進行造影檢查，即是超聲波及乳房X光夾胸檢查，以確定是否有可疑陰影；若有就會進行抽組織檢查，以確認是否有病變。

未必是癌症擴散 腋下出現硬塊時，有可能是淋巴腫脹問題。馬國權提到，正常的淋巴大小應小於1厘米，檢查會利用超聲波技術來確認淋巴的狀態，並決定是否需要進一步抽針，以確定是否屬惡性腫瘤感染。「不過，腋下腫塊亦不一定與癌症相關，因為手部發炎或剃腋下毛造成損傷，都可引致淋巴腫脹。」 至於乳癌擴散，馬國權解釋，「腫瘤的大小和類型都會影響轉移擴散的機會，若腫瘤小於2厘米，轉移的風險相對較小，如果是三陰性或HER2型乳癌，就有更大的擴散風險。」

手術屬唯一根治方法 馬國權強調，開刀是唯一可以根治乳癌的治療方法。而手術有兩個主要方向，包括保留乳房和全乳切除。隨醫學進步，許多情況下並不需要全乳切除，醫生會根據腫瘤大小及病人的情況建議最合適的治療方案。若選擇保留乳房方式，就須配合電療才能達到全乳切除的治療效果。 患者須全淋巴切除？ 馬國權指出，如果淋巴有轉移，「傳統來說有轉移的話便要做全淋巴切除。」但並非每個乳癌患者都有淋巴轉移，因此現在主流會做前哨淋巴活檢，若檢查結果是有癌細胞存在，就需要切除淋巴。即使癌症已轉移至淋巴，患者也可以透過術前治療去降低切除的幅度，例如以化療和標靶治療來縮小腫瘤，對於三陰性和HER2型乳癌患者尤為有效。

留意生活細節避免手腫 乳癌手術後，由於阻斷手部與胸部淋巴回流路徑，可能會引致手部水腫。馬國權強調，「採用精準的淋巴切除方法可以降低手腫的風險，提高生活質素。」醫生建議，日常生活中要避免蚊叮蟲咬、拿重物，並要注意傷口護理，有助減低手腫的風險。