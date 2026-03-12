同時食朱古力芝士紅酒 或增偏頭痛風險

鍾意食朱古力芝士 或提高偏頭痛風險

一名三十多歲女性趁著農曆新年假到歐洲旅行，白天漫步古城、夜晚品嚐芝士拼盤與紅酒甜點，原本期待已久的假期，卻在旅程第三天開始出現劇烈頭痛，伴隨噁心。她起初以為只是時差與疲勞所致，回家後症狀仍反覆發作，耕莘醫院神經內科李麗華醫生表示，經診斷恐與旅途期間，連日攝取熟成與發酵食物有關。

芝士紅酒朱古力含「酪胺」恐引發偏頭痛 李麗華醫生表示，芝士、紅酒與朱古力中含有Tyramine（酪胺）等成分，對偏頭痛體質者而言，可能影響腦部神經與血管調節機制，誘發神經血管反應，進而引發偏頭痛發作。若同時伴隨長途飛行、睡眠不足與作息改變，神經系統敏感度升高，更容易讓偏頭痛被「引爆」。 不少病人疑惑平時食用並無大礙，為何旅行才發作？其實與當時身體狀態密切相關。當壓力與疲勞累積時，神經系統對刺激物的耐受度降低，原本可接受的食物，便可能成為誘發因素。

維他命B2、輔酶Q10、鎂與維他命D 降低偏頭痛發作頻率 除了避開可能的飲食誘因，營養補充也是調整體質的重要一環。李麗華醫生指出，偏頭痛與腦部能量代謝及神經穩定度有關，研究顯示，維他命B2（核黃素）、輔酶Q10、鎂與維他命D等營養素，與降低偏頭痛發作頻率具有相關研究支持，有助於維持神經細胞功能與能量代謝穩定。 日常飲食中可多攝取天然全穀類、小米、蕎麥、黃豆、菇類、紫菜、莢豆類、核桃、蔬菜、牛奶與藻類食物，以均衡方式補充相關營養素，並維持規律作息與充足睡眠。

反覆頭痛影響生活品質 應儘早就醫接受評估治療 李麗華醫生強調，偏頭痛不是忍耐就可以改善，應從生活型態、飲食內容與營養調整多方面著手。若頭痛反覆發生或影響工作與生活品質，建議儘早至神經內科接受專業評估與治療。假期可以盡情享受，但了解自身體質、適度選擇餐桌上美食的內容，才能讓旅行留下回憶，而不是留下反覆發作的頭痛。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】