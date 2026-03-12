關節痛｜濕凍天氣一瞓醒就關節膝頭痛？醫生教5招護關節 愈痛愈要郁！

關節痛｜濕凍天氣關節會出現甚麼情況？ 早上起床最痛！ 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，隨著氣溫下降，關節疼痛就像天氣預報一樣準時且劇烈。很多患者都會疑問「為甚麼濕冷會增加膝關節疼痛？」、「這種疼痛是心理作用，還是真的有生理機制？」、「市售補劑與日常習慣，哪一個對改善疼痛真的有效？」。在濕冷天氣來臨時，這種情況其實不是代表膝蓋退化，而是「卡住了」，可能會遇到的情況包括： 濕冷天氣關節影響： 早上起床時，膝蓋感覺像被鎖住

關節痛｜濕凍天氣為甚麼會膝頭痛？關節痛原因是甚麼？ 黃軒醫生強調，關節痛這不是錯覺，而是身體對濕冷的生理反應。當天氣變得濕凍時，會導致關節不適的原因包括： 關節不適原因： 1. 關節潤滑液的變化 關節內部有一種叫關節滑液的液體，像潤滑油一樣提供活動的便利。寒冷會使滑液變得黏稠，導致關節活動時產生阻力，進而引發疼痛。 2. 血管收縮造成的影響 當氣溫下降時，血管會收縮，導致局部的血流減少，影響氧氣與營養的供應，使得關節修復能力下降。

3. 氣壓變化的影響 很多人可能聽過「下雨前關節會痛」，這與神經對氣壓變化的敏感性有關，已經受損的關節在氣壓變化時會更容易感受到疼痛。 關節痛｜天氣轉涼關節痛？關節退化只可以開刀？醫生推介3招保關節活動能力 關節痛｜關節痛食supplement有用嗎？食多久才知道功效？ 有人會好奇，市面上的補劑的是否真的有效。黃軒指出，膠原蛋白補充劑和氨基葡萄糖與軟骨素對關節痛的幫助是： 1. 膠原蛋白補充劑 口服膠原蛋白並不會直接修復關節，服用後會被消化成胺基酸，並不會特定送到關節。雖然某些人可能會感受到改善，這可能是出現了安慰劑效應或因為總蛋白攝入增加。所以，吃雞湯或牛排進入腸道後，都會被分解成胺基酸和少量二胜肽、三胜肽，但又不會特定送到關節，而改善關節痛問題。不建議服用口服膠原蛋白，而取代運動、體重控制、復健與疼痛管理。若服用2至3個月都沒有主觀改善，就其實可以停止服用。

關節痛｜醫生教5招護關節 愈痛愈要郁！ 黃醫生表示，護關節的關鍵在於以下5個行動： 1. 保持保暖 穿護膝、羊毛襪等能維持滑液流動性，降低痛覺敏感度。 2. 進行低強度運動 每天進行輕鬆的活動，如在家裡走動10分鐘、坐姿伸膝、輕微活動。 3. 熱身是關鍵 在寒冷天氣中做3-5分鐘的熱身，以喚醒肌肉和關節，並對抗低溫衝擊。 4. 痛時不應休息，而是降低活動速度 目標是在可控的疼痛範圍內保持活動。 5. 體重管理 每減少1公斤體重，膝關節的負荷可減少約4公斤。

常見問題FAQ： Q1: 為甚麼涼冷的天氣會讓關節疼痛加劇？ 涼冷的天氣會使關節液變黏，加重活動阻力，並導致血管收縮，減少血流與營養供應，這些因素共同促使關節痛。 Q2: 市面上的膠原蛋白補充劑真的有效嗎？ 口服膠原蛋白在消化後不會特定運送到關節，因此效果有限。雖然某些人可能會感受到效果，這往往與安慰劑效應或總蛋白攝入提升有關。 Q3: 氨基葡萄糖補劑有效嗎？ 科學研究顯示，氨基葡萄糖的效果一般偏小且個體差異大，無法被視為主要治療方式。

Q4: 如何護理我的關節？ 保持保暖、進行低強度運動、熱身、控制疼痛而不止步、以及良好的體重管理，都是關鍵行為。