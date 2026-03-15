超級食物｜2類健康種子揀啱嚟食 一能緩解便秘穩血糖 一能護心抗炎

很多植物種子都被視為健康及養生的食物，例如奇亞籽及洋車前子，但別以為超級食物就可以多吃，縱使都是有益的種子，惟營養成分、口感及健康好處都各有不同，按自己需要適當食用才可享受養生食物帶來的益處。

超級食物｜洋車前子緩解便秘兼控糖 洋車前子殼粉(Psyllium Husk)和奇亞籽(Chia Seeds)都是近年備受推崇的超級食物，兩者都以高纖維見稱，效用則有些分別。 對於需要緩解便秘、穩定血糖及降膽固醇的洋車前子殼粉。這種超級食物由車前草科植物的種子外殼磨碎而成，纖維豐富，進入腸道後會吸收水分變成膠狀，增加糞便含水量和體積，幫助緩解便秘，亦有助延緩碳水化合物的吸收，穩定餐後血糖，並且能與膽酸結合排出體外，有助於降低壞膽固醇。因此，洋車前子適合有便秘、控糖或減重、高血脂人士食用。

超級食物｜奇亞籽豐富植物性油脂及微量元素 至於奇亞籽則不只提供纖維，更能提供豐富的植物性油脂及微量元素，其中的Omega-3脂肪酸對循環系統健康、抗發炎有幫助，補充鈣、鎂、磷等元素有助促進骨骼健康，蛋白質及纖維則可提供較長的飽感，有助維持體能穩定，所以奇亞籽適合素食、注重全方位營養及運動健身族群。

雖然這兩種健康種子都有纖維，對腸道健康有幫助，但食用時也要注意水分攝取，否則可能令便秘更趨嚴重，甚至造成腸阻塞。

超級食物常見問題 Q. 哪些是超級食物？

A. 藜麥、藍莓、堅果、綠茶，以及文中提及的奇亞籽、洋車前子都是超級食物，營養密度極高。 Q. 洋車前子有甚麼作用？

A. 洋車前子以高纖維見稱，有助緩解便秘、穩定血糖及降膽固醇。 Q. 奇亞籽包含哪些營養？

A. 奇亞籽能提供豐富的植物性油脂及微量元素，包括Omega-3脂肪酸、鈣、鎂、磷、蛋白質及纖維。