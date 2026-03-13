腸胃健康｜壓力大易焦慮只因腸道差？腸道好＝心情好 營養師教食4種食物養腸胃減壓

腸道會影響情緒？有營養師指出，若發現自己心情不好，可能會常常感到壓力很大或變得容易焦慮，這個情況有可能是腸道差所致。當腸道好的時候心情也會一同變好。營養師拆解腸道與情緒聯繫的原因，並指出有4種食物有助保養腸胃，並有助減輕壓力。

腸胃健康｜腸道不只用作消化！

營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，許多人以為腸道的唯一功能就是消化，其實它是我們的「第二大腦」，默默地承擔著重要的角色。透過腦腸軸線，大腦與腸道之間進行著雙向溝通。當腸道情況良好時，情緒也會較為穩定。

情緒不穩 係腸道作怪？

腸胃健康｜甚麼是腦腸軸線？對身體有甚麼作用？

腦腸軸線是指腸道內的神經細胞通過迷走神經將訊息傳遞至大腦。當腸道感受到某些狀況時，大腦會迅速收到反饋。因此，當壓力、焦慮和緊張感增加時，腸胃會最先反應。相對而言，若腸道環境穩定，則能向大腦傳遞快樂與放鬆的信號。