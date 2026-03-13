腸胃健康｜壓力大易焦慮只因腸道差？腸道好＝心情好 營養師教食4種食物養腸胃減壓

腸道會影響情緒？有營養師指出，若發現自己心情不好，可能會常常感到壓力很大或變得容易焦慮，這個情況有可能是腸道差所致。當腸道好的時候心情也會一同變好。營養師拆解腸道與情緒聯繫的原因，並指出有4種食物有助保養腸胃，並有助減輕壓力。
腸胃健康｜腸道不只用作消化！
營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，許多人以為腸道的唯一功能就是消化，其實它是我們的「第二大腦」，默默地承擔著重要的角色。透過腦腸軸線，大腦與腸道之間進行著雙向溝通。當腸道情況良好時，情緒也會較為穩定。
腸胃健康｜甚麼是腦腸軸線？對身體有甚麼作用？
腦腸軸線是指腸道內的神經細胞通過迷走神經將訊息傳遞至大腦。當腸道感受到某些狀況時，大腦會迅速收到反饋。因此，當壓力、焦慮和緊張感增加時，腸胃會最先反應。相對而言，若腸道環境穩定，則能向大腦傳遞快樂與放鬆的信號。
腸胃健康｜ 吃甚麼才會快樂？腸道所需的營養素
高敏敏指出，腸道需要的營養素包括：
色胺酸：這是形成快樂荷爾蒙的重要原料，主要來源包括鮮奶、雞蛋和香蕉。
發酵益菌：如乳酪飲料、乳酪和納豆，這些有助於維持腸道健康和平衡。
膳食纖維：每天至少攝取3份蔬菜和兩份水果，這是腸道中好菌最愛的食物。
維他命B群(包括B6、B12、B9)：支持神經系統運作，幫助情緒調節更順暢，可以從全穀雜量中獲得。
腸胃差｜甚麼是快樂荷爾蒙？
高敏敏指出，快樂荷爾蒙是當感到快樂時，大會自然所釋放荷爾蒙，當中包括：
腦內啡：幫助抗壓並減緩疼痛，讓人感到放鬆與愉悅。
血清素：穩定情緒並提升幸福感，且多數是由腸道所生成。
多巴胺：啟動動力與獎勵系統，讓人有目標與衝勁。
催產素：帶來信任、安全感和親密感。
高敏敏表示，如果要照顧大腦，腸道的健康同樣重要。
健康解碼｜腸易激 肚痛腹瀉 腸道遭殃 症狀持續須及早求診 排除嚴重腸疾病
---
FAQ
Q1: 腦腸軸線是如何運作的？
腦腸軸線是腸道內部神經細胞透過迷走神經與大腦連接，實現雙向訊息傳遞。腸道狀況會影響情緒，反之亦然。
Q2: 腸道健康與情緒有何關聯？
腸道健康影響荷爾蒙的生成，尤其是快樂荷爾蒙，如血清素，而這些荷爾蒙又直接影響情緒穩定性。
Q3: 如何改善腸道健康？
攝取色胺酸、發酵益菌、膳食纖維和維他命B群，並維持均衡飲食，能有效改善腸道健康。
Q4: 快樂荷爾蒙有哪些？
主要包括腦內啡、血清素、多巴胺和催產素，各自有不同的作用，能幫助調節情緒和增強幸福感。
Q5: 我應該怎麼開始改善飲食？
可以從增加蔬菜和水果的攝取量開始，並選擇富含益生菌的食物，比如乳酪和納豆，來幫助腸道健康。