減肥｜死忍爛忍唔食嘢狂運動減肥無用？營養師教10招無壓力輕鬆變瘦

減肥｜太大壓力地減肥為甚麼無效？ 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，許多人在瘦身時，總是將焦點放在忍耐與壓力上。但其實，愈加壓力愈容易讓瘦身陷入困境，因為每天都消耗情緒與意志力，會令身體把能量成為儲備，而無法消耗。她建議透過低內耗瘦身(Low Stress Slim)的方法，讓身體在穩定的狀態下，自然走上健康瘦身的道路。 減肥戒1物比戒澱粉更有效？營養師教用6招輕鬆戒斷

減肥｜營養師教10招無壓力輕鬆變瘦 她解釋指，低內耗瘦身的關鍵在於，讓身體感受到安全與穩定。當壓力降低，代謝才有機會提升，令減肥瘦得輕鬆並不易反彈。當降低情緒內耗、意志力消耗、飲食焦慮和自責循環，就會有助身體提高穩定代謝、荷爾蒙平衡和生活可持續度。低內耗瘦身方法包括： 1. 穩定情緒 長期壓力使皮質醇升高，脂肪更容易囤積。

建議做法： 深呼吸、冥想、睡前不滑手機、補充鎂與B群，幫助神經放鬆。 2. 乾淨飲食 飲食原則應吃得愈單純，身體更容易消化。

建議做法： 原型蛋白質、蔬菜、全穀物及健康油脂，支持代謝運行。 3. 改變進食方法 急促進食會影響飽足感，建議慢慢吃。

建議做法： 慢慢吃吃到7分飽，有助於自然停止進食。 4. 改變進食次序 穩定血糖可減少脂肪儲存與暴食情形。

建議做法：優先攝取蛋白質，然後是蔬菜及澱粉，有助於平穩血糖。 5. 規律活動 規律的小活動能逐漸積累瘦身成果。

建議做法： 飯後簡單走路10分鐘，無需流汗。 小紅書網友分享 7個瘦身習慣令你悄悄變窈窕 6. 睡眠 睡眠不足會讓身體進入省電模式，影響代謝。

建議做法：建議11點前入睡，提升代謝效率。 7. 多喝水 水喝夠有助提升代謝，降低假性飢餓。

建議做法：每天需攝取30–35 ml/kg的水，避免誤認口渴為飢餓。 8. 7分飽 不要每餐吃到飽，這樣身體不會動用脂肪。

建議做法：不吃太飽、不補償，維持輕盈狀態。 9. 調整心態 心態調整，偶爾過量進食並不代表失敗。

建議做法：不進行補償性節食，下一餐正常飲食即可。 10. 不過份重視體重數字 體重每天會波動，不必過度在意。

建議做法：重點在於整體體態、精神與睡眠質量。

Q&A：低內耗瘦身的疑問 Q1： 甚麼是低內耗瘦身？ 低內耗瘦身是指減少情緒、意志力和飲食焦慮的消耗，讓身體在穩定的狀態下自然而然地瘦下來。 Q2： 為甚麼壓力會影響體重？ 長期的壓力會提高皮質醇水平，這會促使身體儲存脂肪，特別是在腹部區域。 Q3： 如何降低飲食焦慮？ 練習深呼吸、冥想、避免過度限制飲食，以及保持正面的飲食心態都能有效降低焦慮。 Q4： 甚麼是乾淨飲食？ 乾淨飲食指的是食用未加工或少加工的食物，著重於新鮮的原型食材，如蛋白質、蔬菜和健康油脂。

Q5： 如何保持血糖穩定？ 優先攝取蛋白質和蔬菜，再攝取澱粉類，這樣可以幫助平穩血糖，減少脂肪儲存的風險。 Q6： 每天喝多少水比較合適？ 每天建議攝取約30–35毫升水/kg的體重，以保持良好的水分攝取和代謝。 Q7： 吃到7分飽的好處是甚麼？ 吃到7分飽可以讓身體自然而然停止進食，降低過量攝取的風險，保持輕盈狀態。 Q8： 睡眠如何影響瘦身？ 睡眠不足會影響身體的代謝，增加胰島素阻抗，從而使減重變得困難。 Q9： 偶爾吃多了要怎麼辦？ 偶爾過量進食並不代表失敗，保持正面心態，下一餐正常飲食即可。

Q10： 如何衡量健康的進步？ 不要過度依賴體重機，應該關注整體的體態、