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健康
出版：2026-Mar-14 09:00
更新：2026-Mar-14 09:00

減肥｜死忍爛忍唔食嘢狂運動減肥無用？營養師教10招無壓力輕鬆變瘦

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減肥｜死忍爛忍唔食嘢狂運動減肥無用？營養師教10招無壓力輕鬆變瘦

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減肥愈大壓力愈難減？有營養師指出，很多人在減肥時會強忍食慾又不停運動，令到心情低落、壓力增加，並對自己體重倍感焦慮，但減肥結果卻也未如理想，其實抱著這種情緒也會影響代謝，令體重難以下降。營養師指出，有10大方法有助降低內耗，減輕壓力並順利減肥。

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營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，許多人在瘦身時，總是將焦點放在忍耐與壓力上。但其實，愈加壓力愈容易讓瘦身陷入困境，因為每天都消耗情緒與意志力，會令身體把能量成為儲備，而無法消耗。她建議透過低內耗瘦身(Low Stress Slim)的方法，讓身體在穩定的狀態下，自然走上健康瘦身的道路。

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減肥｜營養師教10招無壓力輕鬆變瘦

她解釋指，低內耗瘦身的關鍵在於，讓身體感受到安全與穩定。當壓力降低，代謝才有機會提升，令減肥瘦得輕鬆並不易反彈。當降低情緒內耗、意志力消耗、飲食焦慮和自責循環，就會有助身體提高穩定代謝、荷爾蒙平衡和生活可持續度。低內耗瘦身方法包括：

1. 穩定情緒

  • 長期壓力使皮質醇升高，脂肪更容易囤積。

  • 建議做法： 深呼吸、冥想、睡前不滑手機、補充鎂與B群，幫助神經放鬆。

2. 乾淨飲食

  • 飲食原則應吃得愈單純，身體更容易消化。

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  • 建議做法： 原型蛋白質、蔬菜、全穀物及健康油脂，支持代謝運行。

    • 3. 改變進食方法

    • 急促進食會影響飽足感，建議慢慢吃。

    • 建議做法： 慢慢吃吃到7分飽，有助於自然停止進食。

    4. 改變進食次序

    • 穩定血糖可減少脂肪儲存與暴食情形。

    • 建議做法：優先攝取蛋白質，然後是蔬菜及澱粉，有助於平穩血糖。

    5. 規律活動

    • 規律的小活動能逐漸積累瘦身成果。

    • 建議做法： 飯後簡單走路10分鐘，無需流汗。

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    6. 睡眠

    • 睡眠不足會讓身體進入省電模式，影響代謝。

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  • 建議做法：建議11點前入睡，提升代謝效率。

    • 7. 多喝水

    • 水喝夠有助提升代謝，降低假性飢餓。

    • 建議做法：每天需攝取30–35 ml/kg的水，避免誤認口渴為飢餓。

    8. 7分飽

    • 不要每餐吃到飽，這樣身體不會動用脂肪。

    • 建議做法：不吃太飽、不補償，維持輕盈狀態。

    9. 調整心態

    • 心態調整，偶爾過量進食並不代表失敗。

    • 建議做法：不進行補償性節食，下一餐正常飲食即可。

    10. 不過份重視體重數字

    • 體重每天會波動，不必過度在意。

    • 建議做法：重點在於整體體態、精神與睡眠質量。

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    高敏敏表示，堅持穩定的生活習慣與正確的飲食方式，自然會讓你慢慢獲得健康的身體狀態。

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    Q&A：低內耗瘦身的疑問

    Q1： 甚麼是低內耗瘦身？

    • 低內耗瘦身是指減少情緒、意志力和飲食焦慮的消耗，讓身體在穩定的狀態下自然而然地瘦下來。

    Q2： 為甚麼壓力會影響體重？

    • 長期的壓力會提高皮質醇水平，這會促使身體儲存脂肪，特別是在腹部區域。

    Q3： 如何降低飲食焦慮？

    • 練習深呼吸、冥想、避免過度限制飲食，以及保持正面的飲食心態都能有效降低焦慮。

    Q4： 甚麼是乾淨飲食？

    • 乾淨飲食指的是食用未加工或少加工的食物，著重於新鮮的原型食材，如蛋白質、蔬菜和健康油脂。

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    Q5： 如何保持血糖穩定？

    • 優先攝取蛋白質和蔬菜，再攝取澱粉類，這樣可以幫助平穩血糖，減少脂肪儲存的風險。

    Q6： 每天喝多少水比較合適？

    • 每天建議攝取約30–35毫升水/kg的體重，以保持良好的水分攝取和代謝。

    Q7： 吃到7分飽的好處是甚麼？

    • 吃到7分飽可以讓身體自然而然停止進食，降低過量攝取的風險，保持輕盈狀態。

    Q8： 睡眠如何影響瘦身？

    • 睡眠不足會影響身體的代謝，增加胰島素阻抗，從而使減重變得困難。

    Q9： 偶爾吃多了要怎麼辦？

    • 偶爾過量進食並不代表失敗，保持正面心態，下一餐正常飲食即可。

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    Q10： 如何衡量健康的進步？

    • 不要過度依賴體重機，應該關注整體的體態、

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