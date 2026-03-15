頸痛｜低頭玩手機大過XX°恐致頸椎椎間盤突出 醫生教3招玩手機護頸大法

頸痛｜低頭玩手機大過XX°度恐致頸椎椎間盤突出 醫生教3招玩手機護頸大法

頸痛｜低頭玩手機大過XX°度恐致頸椎椎間盤突出 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，低頭確實會增加頸椎的負荷，過大的角度(如60°低頭，負荷可達27kg)會對頸椎造成壓力。根據Hansraj教授的生物力學模型指出，隨著角度增大，頸椎的剪力與壓力也會增加。現代人的這種頸椎被稱為科技頸(Text neck syndrome)，即代表因長時間低頭玩手機或操作電腦，導致頸椎承受過大壓力，而引起的肩頸痠痛僵硬、肌肉疲勞及退化性關節炎。症狀包括： 頭痛

手臂麻木

手部無力

若長期沒有治療可能導致頸椎椎間盤突出或神經壓迫。

頸痛｜低頭與頸椎痛的5大迷思 雖然長期低頭，是與頸部疼痛和肩背痠痛有關，但黃醫生強調，這不是單一因果真正的風險通常是久坐、缺乏活動、心與肩胛穩定肌群無力、壓力和睡眠不足共同引致。而這種姿勢與頸椎痛都有以下各種迷思。 迷思一：低頭滑手機，頸椎一定會變形、反弓、壓神經。 醫學事實：並不是每個低頭族都會產生結構性變形。大多數情況下，「頸椎變直」只是因為肌肉緊繃引起的保護性姿勢，透過及時活動與訓練，多數是可逆的。所以關鍵不是低頭的次數，而是「長時間不動」。

迷思二：45度低頭＝脖子承受一個小孩的重量。 醫學事實：這是生物力學模型推估值，不是實際量測。重點在於趨勢：角度越大 → 項椎負荷越高，但不是每低頭一次就「傷到骨頭」。連續1小時不動，比低頭5分鐘更傷。 迷思三：脖子痛、頭暈、眼花，都是手機頸害的結果。 醫學事實：- 頸因性頭痛確實存在，但頭暈、視力模糊也可能來自睡眠不足、眼睛疲勞、壓力、自律神經失調。這樣的症狀不應全怪在頸椎上。 迷思四：只要買好枕頭、戴護頸就會好。

頸痛｜3招玩手機護頸大法 黃醫生表示，建議透過以下3大方法保護頸椎： 1. 每 30–45 分鐘動 1–2 分鐘： 連續不動比低頭本身更傷頸椎，透過起來走動、轉肩、伸展胸口，可大幅降低肌肉疲勞與疼痛風險。 2. 練背比揉脖子更好： 問題常在背部，痛感卻表現在脖子。長期低頭會使上背與肩胛穩定肌群無力，脖子只是代償過勞。 3 痛超過 2–3 周，或出現手麻無力需就醫： 這可能不是忍耐就能解決的狀況。如果出現持續惡化的疼痛、手指麻木、夜間痛醒、影響睡眠或頭暈合併神經症狀，應儘快就醫。

Q3: 傳言指出低頭會導致頸椎變形，這是真的嗎？ 不是所有低頭的人都會發生結構性變形。很多時候，頸椎的變化是肌肉緊繃所致，透過適當的活動和訓練，多數情況是可逆的。 Q4: 頸部疼痛是否單純由手機使用引起的？ 頸因性頭痛確實存在，但還有其他因素可能導致頭暈或視力模糊，如睡眠不足和壓力，不能完全歸因於頸椎問題。 Q5: 購買高品質的枕頭和護頸產品就能解決頸部問題嗎？ 枕頭和護頸產品只是輔助，而真正有效的是肩胛穩定與上背肌力的增強。正確的使用方式才是關鍵。

Q6: 必須維持完美姿勢才不會得手機頸嗎？ 醫學上並沒有「完美姿勢」。最好的姿勢是經常變換姿勢，持續活動才是保持頸椎健康的關鍵。 Q7: 如何預防手機頸的疼痛？ 每30–45分鐘活動1–2分鐘，並加強上背的肌力訓練，是有效的預防策略。 Q8: 當出現手麻無力時該怎麼辦？ 如果疼痛持續超過2-3週，或出現手麻無力的情況，應該及時就醫，這可能是警訊。