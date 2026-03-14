65歲後每3人有1人耳力下降？細微生活轉變可能蘊釀重大健康危機！

不少長者的電話或電視愈較愈大聲，或經常講: 「大聲啲，講多次」，卻經常「聽不清」對話，尤其在嘈雜環境中更容易出現漏聽的情況，令日常溝通愈來愈吃力。事實上，長者有耳健康問題十分普遍，而耳力下降不僅影響溝通，更可能增加跌倒風險，甚至與記憶力下降有關，大大威脅長者健康。 適逢三月是「世界耳力關注月」，正是喚醒大眾關注耳健康的重要性。根據世衛（WHO）統計，每三位長者中，就有一位面對不同程度的耳力問題^。耳力下降並非一夜間發生，以下細微生活轉變，初期往往不易察覺，直至影響溝通，甚至安全時，才驚覺問題已變得嚴重。

4 大細微轉變要留神 ！ 常見耳力下降警號 1. 經常需要他人重複說話 無論面談或通電話，經常無法掌握內容，需多次「大聲啲」，請求對方重覆內容，令交流變得困難。

2. 覺得對方說話含糊不清 即使對方音量正常，仍會覺得語句模糊；在人多、環境嘈雜或多人同時說話時尤為明顯，甚至無法溝通。

3. 不自覺把音量調得很高 觀看電視或聽電話時，總懷疑電視或電話發聲功能是否因用久了而開始「變壞」，而不自覺將音量調高，甚至說話時亦會不自覺提高音量。直至被家人投訴「太嘈」或「好惡」，才可能驚覺自己出現問題。

4. 對聲音的專注力變差 持續聆聽一段時間後容易疲累、注意力分散；別人打招呼或與自己說話時未必立即察覺，反應可能較以往遲緩。

耳力下降蘊釀長者健康危機 根據一項美國研究發現，輕度耳力下降長者的跌倒風險，是耳力正常者的3倍，而每增加10分貝耳損，跌倒風險就可能會增加1.4倍1。耳力下降不僅影響安全，還與思考及記憶功能下降相關2，因為大腦必須耗費更多腦力處理模糊不清的聲音訊息，長期下來可能削弱記憶力與思考力，甚至影響長者的自理能力與生活質素。

日常護耳與中醫保健 由生活細節開始 耳力下降等耳健康問題並非只能被動接受，日常生活中仍有不少方法可作保健與輔助調理。中醫認為耳健康問題主要跟氣血運行息息相關，透過簡單的穴位按摩，有助促進運行，令耳朵得到養分，紓緩不適感。 1. 穴位保健 ．聽會穴：張口時，耳屏前方的凹陷位置 ．翳風穴：耳垂後方的凹陷處 每日早晚各一次，每次約五至十分鐘，有助促進局部循環。 ．鳴天鼓：雙手掌心緊貼耳部外側，手指置於後腦，食指疊在中指上，用力彈擊後腦骨，會聽到「咚咚」聲，有助提神醒腦。

以上方法屬於日常保健性質，若持續出現困擾或感到異常，仍應尋求專業評估，以免延誤適當處理。 2. 日常護理小貼士 ．避免挖耳：自行清潔耳道容易造成刮傷或刺激，反而增加不必要的負擔，日常保持乾爽即可。 ．定期參加耳力測試：耳力下降往往是日積月累，及不易察覺，及早測試，就能得悉耳健康問題，盡早處理。 3. 中醫調理 中醫認為「腎開竅於耳」，腎氣充足，耳竅才能得到良好滋養。隨着年齡增長，腎氣與氣血漸虛，營養難以上達耳部，便容易出現耳部不適、耳力下降等情況。因此，中醫調理耳力問題的核心，在於保腎與補氣血，從根源改善體虛狀態，讓營養順利輸送至頭部與耳朵，作長遠調養。

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^世界衛生組織 (WHO 2017) 有關耳力下降的決議，約每3位老年人中就有1位會因多重因素而面臨耳健康問題。 ¹Lin FR, Ferrucci L. Hearing loss and falls among older adults in the United States. Arch Intern Med. 2012;172(4):369-371. ²Bernabei R, Bonuccelli U, Maggi S, et al. Hearing loss and cognitive decline in older adults: questions and answers. Aging Clin Exp Res. 2014;26(6):567-573. *根據香港醫護學會47位受訪用家之產品意見調查; **2023年滋寶奇珍問卷調查受訪人數143位。耳健康問題包括耳暈、耳朵不適等。 了解更多／立即選購： >>按此前往<<