腎病｜50歲男淺眠多夢日睡不足5小時 恐為腎臟減壽 醫生教3招安睡自救

睡眠不足不單止會影響精神，更可能會危及腎臟！有醫生分享一宗案例指，一名50歲男子因為工作繁忙，每天都睡不足5小時，且淺眠多夢，所以在健康檢查後發現腎小球過濾率持續變差，就如在幫腎臟減壽。所以，醫生指出，3大方法有助保護腎臟自救，改善睡眠問題。
睡眠不足｜50歲男淺眠多夢日睡不足5小時
腎臟科專科醫生林軒任在其Facebook專頁上分享指，該名男子姓王，於科技業任職主管，檢查出報告後問醫生，儘管他控制血壓和飲食，為何為何腎小球過濾率(eGFR)持續變差，並詢是否與自己每晚睡不到5小時有關。林醫生指，很多人都知道熬夜會導致精神不濟和增加心血管疾病的風險，但可能未曾想過，睡眠時間長短其實影響腎臟的壽命。
瞓夠8小時仍然睡眠不足 長期缺少深層睡眠 隨時會增加XXX風險
睡眠不足｜睡眠不足為甚麼會影響腎臟功能？
腎臟如同一座24小時運作的過濾廠，每天需處理約200公升的血液，排出毒素和代謝廢物。在白天活動時，交感神經作用下，血壓較高，腎臟則處於高負荷狀態。晚上進入深層睡眠時，副交感神經接管，血壓下降，這個現象醫學上稱為Nighttime dipping，有助腎臟得以修復，清除累積的氧化自由基。
若持續睡眠不足、處於淺眠、多夢，甚至半夜一直醒來的狀態，身體將一直處於「備戰狀態」，導致夜間血壓無法下降，迫使腎臟不停運轉，增加受損風險。長期承受高壓將導致腎絲球壞死，腎功能下降。
睡眠不足｜睡眠不足是否直接導致腎臟病？
林醫生指，在過去的研究顯示，睡眠時間太短與腎功能衰退高度相關，但未能釐清因果關係。近期《美國腎臟病學會期刊》中的一項研究運用「孟德爾隨機化」技術，分析帶有「短睡眠基因」的與不帶基因者的腎臟病比例。結果顯示，短睡眠時間(少於6小時)是導致慢性腎臟病風險增加的元凶，並具直接因果關係。
研究發現，睡眠時間過短和過長(多於或等於9小時)都與慢性腎臟病第三期到第五期的風險上升有關。經進一步的基因分析確認，真正的問題在於睡眠不足，而非睡眠過長。因為當睡不夠慢性腎臟病風險會顯著增加，當中有直接因果關係。而觀察上，睡太多的人腎臟病比例高，經基因分析證實睡太久「並不會」直接導致腎臟病，而是因為身體本來就有其他毛病覺得累才一直睡。
儘管該研究揭示了睡眠不足與腎臟健康的因果關係，仍需注意以下幾點限制：
人種差異：該研究主要基於英國人資料，無法直接套用於其他族群。
自我報告的睡眠時間：依賴個人填寫的問卷，實際的睡眠質量可能受影響。
未考慮睡眠品質：睡眠時數與深度同樣重要，質量不好也可能對腎臟健康造成影響。
睡眠不足｜如何睡得好？醫生教3招安睡自救
不過，林醫生指，這份研究主要是帶出長期讓身體處於睡眠剝奪的壓力下，腎臟絕對會受到傷害。他建議以下3大方法自救改善睡眠：
建立睡前儀式：睡前一小時避免使用電子產品，改看書籍或者聽音樂來平靜心情，以平靜腦電波，使褪黑激素能正常分泌。
控制咖啡因攝取：下午兩三點後避免咖啡因，讓身體放鬆，因為咖啡因在體內的半衰期長達6到8小時。睡前恢不要喝酒「助眠」，酒精會嚴重破壞你的深層睡眠結構，使人愈睡愈累。
尋求專業幫助：若有持續的睡眠問題，可以尋求睡眠中心的協助。
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睡眠不足常見問題解答(FAQ)
Q1：睡眠不足會影響腎臟以外的健康嗎？
是的，睡眠不足不僅影響腎臟，還可能導致心血管疾病、免疫系統減弱、精神健康問題等。
Q2：每天只有5小時的短睡眠是否會立即影響腎功能？
長期的短睡眠確實會對腎功能造成影響，但立即影響程度會因人而異。建議積極改善睡眠質量。
Q3：如果我有腎臟病，如何改善我的睡眠？
建議遵循良好的睡眠衛生習慣，如建立規律的作息時間、創造舒適的睡眠環境、儘量減少咖啡因和電子產品的使用。
Q4：睡眠時數有多重要？
睡眠的時數與質量都很重要。一般建議成年人每晚應獲得6至8小時的高品質睡眠。