腎病｜50歲男淺眠多夢日睡不足5小時 恐為腎臟減壽 醫生教3招安睡自救

睡眠不足｜50歲男淺眠多夢日睡不足5小時 恐為腎臟減壽 醫生教3招安睡自救

睡眠不足｜50歲男淺眠多夢日睡不足5小時 腎臟科專科醫生林軒任在其Facebook專頁上分享指，該名男子姓王，於科技業任職主管，檢查出報告後問醫生，儘管他控制血壓和飲食，為何為何腎小球過濾率(eGFR)持續變差，並詢是否與自己每晚睡不到5小時有關。林醫生指，很多人都知道熬夜會導致精神不濟和增加心血管疾病的風險，但可能未曾想過，睡眠時間長短其實影響腎臟的壽命。

睡眠不足｜睡眠不足是否直接導致腎臟病？ 林醫生指，在過去的研究顯示，睡眠時間太短與腎功能衰退高度相關，但未能釐清因果關係。近期《美國腎臟病學會期刊》中的一項研究運用「孟德爾隨機化」技術，分析帶有「短睡眠基因」的與不帶基因者的腎臟病比例。結果顯示，短睡眠時間(少於6小時)是導致慢性腎臟病風險增加的元凶，並具直接因果關係。 研究發現，睡眠時間過短和過長(多於或等於9小時)都與慢性腎臟病第三期到第五期的風險上升有關。經進一步的基因分析確認，真正的問題在於睡眠不足，而非睡眠過長。因為當睡不夠慢性腎臟病風險會顯著增加，當中有直接因果關係。而觀察上，睡太多的人腎臟病比例高，經基因分析證實睡太久「並不會」直接導致腎臟病，而是因為身體本來就有其他毛病覺得累才一直睡。

睡眠不足｜如何睡得好？醫生教3招安睡自救 不過，林醫生指，這份研究主要是帶出長期讓身體處於睡眠剝奪的壓力下，腎臟絕對會受到傷害。他建議以下3大方法自救改善睡眠：

Q1：睡眠不足會影響腎臟以外的健康嗎？ 是的，睡眠不足不僅影響腎臟，還可能導致心血管疾病、免疫系統減弱、精神健康問題等。 Q2：每天只有5小時的短睡眠是否會立即影響腎功能？ 長期的短睡眠確實會對腎功能造成影響，但立即影響程度會因人而異。建議積極改善睡眠質量。 Q3：如果我有腎臟病，如何改善我的睡眠？ 建議遵循良好的睡眠衛生習慣，如建立規律的作息時間、創造舒適的睡眠環境、儘量減少咖啡因和電子產品的使用。 Q4：睡眠時數有多重要？

睡眠的時數與質量都很重要。一般建議成年人每晚應獲得6至8小時的高品質睡眠。