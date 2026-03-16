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健康
出版：2026-Mar-16 13:30
更新：2026-Mar-16 13:30

白袍高血壓｜血壓突然升高點算？可能由5個因素引起 亂食血壓藥可致反效果

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白袍高血壓｜血壓突然升高點算？可能由5個因素引起 亂食血壓藥可致反效果

白袍高血壓｜血壓突然升高點算？可能由5個因素引起 亂食血壓藥可致反效果

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高血壓是常見的問題，長遠更可能導致心血管或其他疾病。而如果平時血壓維持在正常水平，但偶爾會突然升高，導致不適及其他症狀，又算不算高血壓？其實這就是「白袍高血壓」的症狀，主要因情緒緊張要導致血壓上升，而引起其他不適。

高血壓｜白袍高血壓是甚麼？

白袍高血壓其實就是因為見醫生感到非常緊張，導致血壓升高而變成高血壓的情況。每次見醫生前，患者不多不少也會有一些緊張，因此其血壓在醫院及家中會有不同，如果每次在醫療環境測量的血壓也比非醫療環境測量的血壓高，即患上白袍高血壓。

高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖）

血壓高因素

不過除了白袍高血壓，也有其他因素會導致血壓突然升高。包括：

  • 疼痛及刺激

  • 情緒緊張及激動

  • 睡眠不足

  • 天氣轉冷

  • 血管阻塞(如中風)

血壓高症狀

  • 頭暈

  • 心悸

  • 噁心嘔吐

  • 後頸部繃緊

白袍高血壓｜血壓突然升高點算？可能由5個因素引起 亂食血壓藥可致反效果

白袍高血壓其實就是因為見醫生感到非常緊張，導致血壓升高而變成高血壓的情況。

血壓突然升高應如何處理？

由於這種高血壓只是受情緒或其他因素導致，因此如果自己加藥或服食降血壓藥也是不建議的做法，因血壓會隨著時間、情緒緩和及環境改變而慢慢下降，如果太過擔心而服食降血壓藥，反而可能會造成反效果。

當血壓突然升高時，建議先冷靜評估症狀，及盡可能找出可能導致血壓高的因素，如果是不能自行處理的原因，就應盡快求醫，以免延誤病情。

血壓高常見問題

Q1. 為甚麼突然血壓高？

每次見醫生前，患者不多不少也會有一些緊張，因此其血壓在醫院及家中會有不同，如果每次在醫療環境測量的血壓也比非醫療環境測量的血壓高，即患上白袍高血壓。其他導致突然血壓高的情況包括疼痛及刺激、情緒緊張及激動、睡眠不足、天氣轉冷及血管阻塞(如中風)等。

Q2. 血壓突然升高可以吃藥嗎？

當血壓突然升高時，建議先冷靜評估症狀，及盡可能找出可能導致血壓高的因素，如果是不能自行處理的原因，就應盡快求醫，以免延誤病情。

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