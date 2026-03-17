中風｜睡不夠「倒春寒」易腦中風！6類人要小心 醫生揭5症狀是警號

倒春寒不單止是讓身體變冷，心臟也會受到影響。有醫生指出，在「倒春寒」的天氣中，氣溫會突然驟降，導致腦中風的風險增加。他建議6類人要小心，當中包括睡眠不足的人士。另外，若身體出現5大症狀，也要提高警覺。
中風｜「倒春寒」會讓心臟造成的影響
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，春天應該是萬物回暖的季節，但氣象上常見的「倒春寒」現象讓人感到寒冷，這會引發一系列心臟不適，包括：
心悸
胸悶
心跳亂
突然心肌梗塞
中風
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中風｜為甚麼「倒春寒」會影響心臟？
黃醫生解釋指，「倒春寒」氣溫驟降的確會影響心臟，原因是：
1. 冷空氣讓血管收縮
當氣溫下降，體內會啟動保暖機制，使外周血管收縮、血壓上升、心臟負荷增加，容易對有高血壓、動脈硬化或冠心病的人造成影響。
2. 交感神經突然被「激活」
冷刺激使交感神經活躍，導致心跳加快、血壓升高，對於已經狹窄的冠狀動脈可能誘發心肌缺血或心律不整。
3. 血液變濃，易形成血栓
寒冷天氣會使血的小板活性增加及血液黏稠度升高，這會大幅增加血栓的風險，進而可能引發心肌梗塞或腦中風。
黃醫生引用多項大型研究顯示，氣溫下降與心血管事件存在密切關聯，當氣溫每下降1°C，心血管死亡率就會上升。而冬末和早春是心血管疾病的第二高峰期。
中風｜「倒春寒」6類人要小心
他提醒，倒春寒時，以下高危人士須特別小心：
40歲以上男性
高血壓患者
心臟病患者
糖尿病患者
抽菸者
睡眠不足或壓力大的人
中風｜醫生揭5症狀是警號
如果在寒冷天氣中出現以下症狀，應提高警覺：
突然胸悶或胸痛
心跳不規則
呼吸急促
冒冷汗
頭暈或噁心
中風｜醫生教「倒春寒」3方法保護心臟
當倒春寒來臨時，黃醫生建議透過以下3方法保護心臟：
1. 注意保暖
尤其在清晨與夜晚溫差最大的時段，應重點保暖頭頸、胸口和四肢末端，對心血管患者而言，冷空氣刺激胸口常常是誘因。
2. 避免突然劇烈運動
寒冷加上高強度活動可能引發心肌梗塞，建議運動前要暖身，並避免在清晨低溫下進行劇烈運動，可改為中等強度的活動。
3. 穩定慢性病控制
高血壓、糖尿病、冠心病和高血脂等患者必須規律服藥與監測血壓，良好的慢性病控制可以大幅降低心血管急症風險。
黃醫生表示，春天最危險的不是冷，而是「忽冷忽熱」的溫差。倒春寒不只是天氣問題，還可能是心血管疾病的觸發點。
倒春寒腦中風常見問題解答FAQ：
Q1: 倒春寒對心臟有甚麼影響？
倒春寒會導致血管收縮、血壓上升，增加心臟負荷，從而可能引發心悸、胸悶或心肌梗塞等心臟問題。
Q2: 為甚麼寒冷天氣會增加心血管疾病風險？
寒冷會導致交感神經活躍，令心跳加快和血液黏稠度增加，這些變化都會增加心血管事件的風險，尤其對於有基礎病的人群。
Q3: 哪些人群在倒春寒期間最脆弱？
40歲以上男性、高血壓患者、心臟病患者、糖尿病患者及抽菸者是最容易受到影響的群體。
Q4: 如果我在寒冷天氣中感到不適，應該怎麼辦？
如果出現突然胸悶、心跳不規則、呼吸急促等症狀，應立即求醫，這些可能是心臟或血管出問題的警訊。
Q5: 在倒春寒期間，如何保護自己的心臟健康？
建議注意保暖，避免突如其來的劇烈運動，並穩定控制高血壓和血糖，以減少心血管急症的風險。
Q6: 感覺心臟不適時，需不需要馬上就醫？
若感到心臟不適，尤其是持續心悸或胸痛，應立即就醫，以免延誤治療。安全起見，了解自己的身體狀況並提前做好準備是明智的選擇。
Q7: 春天有甚麼健康建議？
建議在春季時保持規律的運動，但要注意運動強度，尤其是在冷天不要進行強度過高的活動，並持續監測健康狀況。