中風｜睡不夠「倒春寒」易腦中風！6類人要小心 醫生揭5症狀是警號

中風｜「倒春寒」會讓心臟造成的影響 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，春天應該是萬物回暖的季節，但氣象上常見的「倒春寒」現象讓人感到寒冷，這會引發一系列心臟不適，包括：

心悸

胸悶

心跳亂

突然心肌梗塞

中風 天氣凍增43%重症住院率？寒流下恐致5類大病 4徵兆半小時內要求醫！ 中風｜為甚麼「倒春寒」會影響心臟？ 黃醫生解釋指，「倒春寒」氣溫驟降的確會影響心臟，原因是： 1. 冷空氣讓血管收縮 當氣溫下降，體內會啟動保暖機制，使外周血管收縮、血壓上升、心臟負荷增加，容易對有高血壓、動脈硬化或冠心病的人造成影響。 2. 交感神經突然被「激活」 冷刺激使交感神經活躍，導致心跳加快、血壓升高，對於已經狹窄的冠狀動脈可能誘發心肌缺血或心律不整。

中風｜「倒春寒」6類人要小心 他提醒，倒春寒時，以下高危人士須特別小心： 40歲以上男性 高血壓患者 心臟病患者 糖尿病患者 抽菸者 睡眠不足或壓力大的人

中風｜醫生揭5症狀是警號 如果在寒冷天氣中出現以下症狀，應提高警覺： 突然胸悶或胸痛 心跳不規則 呼吸急促 冒冷汗 頭暈或噁心 天寒地冬都要動起來 4個原則避免冷空氣激發心血管病

中風｜醫生教「倒春寒」3方法保護心臟 當倒春寒來臨時，黃醫生建議透過以下3方法保護心臟： 1. 注意保暖 尤其在清晨與夜晚溫差最大的時段，應重點保暖頭頸、胸口和四肢末端，對心血管患者而言，冷空氣刺激胸口常常是誘因。 2. 避免突然劇烈運動 寒冷加上高強度活動可能引發心肌梗塞，建議運動前要暖身，並避免在清晨低溫下進行劇烈運動，可改為中等強度的活動。

倒春寒腦中風常見問題解答FAQ： Q1: 倒春寒對心臟有甚麼影響？ 倒春寒會導致血管收縮、血壓上升，增加心臟負荷，從而可能引發心悸、胸悶或心肌梗塞等心臟問題。

Q2: 為甚麼寒冷天氣會增加心血管疾病風險？ 寒冷會導致交感神經活躍，令心跳加快和血液黏稠度增加，這些變化都會增加心血管事件的風險，尤其對於有基礎病的人群。 Q3: 哪些人群在倒春寒期間最脆弱？ 40歲以上男性、高血壓患者、心臟病患者、糖尿病患者及抽菸者是最容易受到影響的群體。 Q4: 如果我在寒冷天氣中感到不適，應該怎麼辦？ 如果出現突然胸悶、心跳不規則、呼吸急促等症狀，應立即求醫，這些可能是心臟或血管出問題的警訊。 Q5: 在倒春寒期間，如何保護自己的心臟健康？

建議注意保暖，避免突如其來的劇烈運動，並穩定控制高血壓和血糖，以減少心血管急症的風險。 Q6: 感覺心臟不適時，需不需要馬上就醫？ 若感到心臟不適，尤其是持續心悸或胸痛，應立即就醫，以免延誤治療。安全起見，了解自己的身體狀況並提前做好準備是明智的選擇。 Q7: 春天有甚麼健康建議？ 建議在春季時保持規律的運動，但要注意運動強度，尤其是在冷天不要進行強度過高的活動，並持續監測健康狀況。