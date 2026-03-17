不只熱潮紅！英國民調：近七成女性不知更年期「1影響」 專家憂錯失治療

英國皇家精神科醫學院Lade Smith院長表示，更年期對女性心理健康與生活品質可能造成明顯的影響，卻又常被忽略。

更年期的荷爾蒙變化，可能引發情緒起伏、熱潮紅、睡眠品質欠佳、代謝症候群風險升高等情形。英國《衛報》報導，英國皇家精神科醫學院(Royal College of Psychiatrists)指出，在更年期期間，除了焦慮與情緒低落，部分女性也可能面對嚴重精神疾病發生的風險，但近期一項最新調查顯示，近四分之三的英國女性不了解更年期與心理健康之間的關聯。醫界呼籲，應加強推廣更年期心理健康的相關資訊，避免女性錯過適當診斷與治療。

更年期也影響心理健康 英民調揭：多數女性僅了解身體變化 英國皇家精神科醫學院近期委託民調機構YouGov進行調查，結果顯示，只有 28%的女性知道更年期可能與精神疾病發生有關，換言之，近四分之三女性缺乏相關認知。相較之下，高達93%的女性了解更年期可能出現熱潮紅症狀，76%認為性慾降低是常見變化，可見民眾對更年期身體變化的認識，遠高於心理健康方面的影響。 對此，英國皇家精神科醫學院發布首份專門針對「更年期與心理健康」的立場聲明，希望提高社會的重視。該院Lade Smith院長表示，更年期對女性心理健康與生活品質可能造成明顯的影響，卻容易被忽略。「女性佔總人口的半數，且每個人都將經歷更年期，這並不只是個人問題。」

研究揭更年期前期影響 部分女性罹躁鬱症、飲食障礙風險增 英國皇家精神科醫學院指出，更年期前期(perimenopause)期間的荷爾蒙變化，常見會帶來焦慮與情緒低落等症狀；然而對部分女性而言，罹患嚴重精神疾病的風險可能隨之增加。研究顯示，更年期前期女性罹患躁鬱症的機率，超過一般女性的2倍，罹患臨床抑鬱症(clinical depression)的機率也增加約三成。此外，與更年期相關的生理變化，也可能誘發飲食障礙，或造成復發狀況。 英國皇家精神科醫學院女性心理健康聯合主席Cath Durkin醫生表示，對於已有或可能罹患躁鬱症的女性而言，更年期前期可能正是疾病復發高風險期，但臨床上過去缺乏認知。若該族群曾在產後出現抑鬱症，或在經前期曾有明顯情緒症狀，於更年期期間抑鬱症復發的風險也更高。

4 旬婦情緒低落誤診 7 年 醫界籲加強更年期照護 聲明同時指出，對更年期缺乏充分認識，可能導致女性未能及時尋求醫療協助。43歲的英國女性Sonja Rincón表示，自己35歲時出現莫名的極度疲勞與情緒低落，當時完全不知道「更年期前期」的存在，更不清楚它可能引發抑鬱症狀。她在接下來7年間持續接受抑鬱症相關治療，情況卻愈來愈糟。直到後來她和朋友同時出現熱潮紅症狀，才了解到相關資訊，並主動要求醫生進一步評估，最終確認她已進入更年期前期，在接受合適的治療後觀察到狀況改善，並逐步停用抗抑鬱藥物。