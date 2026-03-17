腎病個案續升 個人化洗血減負擔

腎病很多時無徵兆，惟發展成末期腎衰竭則會影響身體所有器官的運作，必須依賴透析治療或腎臟移植才可活命。浸信會東九龍醫療中心腎科診所腎病科顧問醫生鄭玉麟指，約六成腎病是由高血壓或糖尿病引起，認為在人口老化及現代人的生活習慣下，糖尿病及末期腎病的人數將持續增加，加重長遠醫療負擔。
7千人靠洗腎維生
據衛生署前年數據，腎病是本港第六位的致命疾病，目前有近7千人正接受透析治療。腎病的成因主要與代謝性疾病有關，其他常見成因也包括藥物或疾病引起、遺傳因素及腎小球炎等。現時大部分腎衰竭患者都需要接受透析治療，以清除體內過多的毒素、廢物及水分；而透析治療只能代替腎臟的排泄功能，並不能根治腎衰竭。雖然腎臟移植是最理想之治療方法，但本港每年可移本的腎臟數量不多，故大部分患者仍以透析治療作主要及長期的治療。
洗肚定洗血？
透析治療主要分為腹膜透析(洗肚)及血液透析(洗血)，洗肚每日要進行3至4次，每次需時約半小時，其操作上較簡單，患者及其家人經訓練後可自行在家洗肚，減少腎病患者出入醫院次數。惟一旦細菌經透析管走入腹部，或引起腹膜炎等洗腎併發症。至於洗血患者則要每周到血液透析中心，每次約4至5小時，其比洗肚可更快速及有效地去除血液內排不走的水分及有毒物質。不過洗血的過程複雜，必須由醫護人員操作，也要配合院方時間定期治療，或帶來不便及影響日常生活。
新技術降併發症
目前的透析治療只可移除小分子毒素，如尿素等，但對大中分子以及蛋白質結合的毒素移除能力仍有限。鄭玉麟引用研究指，高效移除大中分子毒素可降患者的死亡率及住院率，也可改善炎症、心血管疾病及其他併發症的感染率。為提升治療成效，近年新一代的血液透析技術HDx可精確控制孔隙尺寸分布，其移除大中分子毒素，令過濾率更貼近自然腎臟。研究也發現，HDx可減低尿毒性瘙癢、不寧腿症候群及將洗血後的恢復時間縮短，減少影響日常生活。
健康狀況長期維持穩定
鄭玉麟認為，血液透析是一種極複雜的治療，當中涉及患者年齡、併發症、體質差異透析液組成、液體電解質平衡、血液動力學穩定性、透析充分性，以及持續監察、感染控制及減低併發症等三大元素。因此，有效的血液透析管理必須採取個人化方法。
40歲的陳先生自2008起確診腎病，至2010年獲轉介至浸會醫院繼續治療，目前健康情況穩定，也可繼續旅行及做運動。他認為個人化及彈性的治療非常重要，對比起一般公立醫院，日間醫療中心的彈性較高，可就工作安排調整治療時間，護理人員及病人的比例也較高，可更仔細地跟進治療過程。
現時在醫管局「共析計劃」下，公立醫院合資格末期腎病患者，可以公立收費標準到私營機構接受透析治療。