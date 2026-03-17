腎病個案續升 個人化洗血減負擔

腎病很多時無徵兆，惟發展成末期腎衰竭則會影響身體所有器官的運作，必須依賴透析治療或腎臟移植才可活命。浸信會東九龍醫療中心腎科診所腎病科顧問醫生鄭玉麟指，約六成腎病是由高血壓或糖尿病引起，認為在人口老化及現代人的生活習慣下，糖尿病及末期腎病的人數將持續增加，加重長遠醫療負擔。

7千人靠洗腎維生

據衛生署前年數據，腎病是本港第六位的致命疾病，目前有近7千人正接受透析治療。腎病的成因主要與代謝性疾病有關，其他常見成因也包括藥物或疾病引起、遺傳因素及腎小球炎等。現時大部分腎衰竭患者都需要接受透析治療，以清除體內過多的毒素、廢物及水分；而透析治療只能代替腎臟的排泄功能，並不能根治腎衰竭。雖然腎臟移植是最理想之治療方法，但本港每年可移本的腎臟數量不多，故大部分患者仍以透析治療作主要及長期的治療。