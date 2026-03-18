起床2小時內進食較健康？專家指「遲食早餐短命」仍有不確定性

現代人作息不規律，不吃早餐或將第一餐拖到中午的情況並不少見。對此，營養師建議多數人起床後1至2小時內進食，較有助於穩定血糖與體重管理；另有研究觀察到早餐時間愈晚與較高早逝風險相關，但專家也說，老化等健康因素可能干擾結果，不確定性仍大。

也有研究指出，長期維持固定早餐時間，與體重下降及熱量控制效果較佳有關，部分動物與人體研究也顯示，規律早餐有助維持健康的生理時鐘，而若生理時鐘失調，可能出現嗜睡、注意力不集中，甚至增加糖尿病、高血壓與情緒障礙風險。藍德里也解釋，當每天在相近時間吃早餐，就像是在提醒身體的生理時鐘開始運作，有助於調整新陳代謝、荷爾蒙調節與血糖控制節奏。

不必一醒來就吃 可等 60 至 90 分鐘緩衝

對此，許多專家建議，在起床後1至2小時內進食，可結束夜間空腹狀態，為一天活動補充能量，但不必強迫自己在睜眼後立刻吃東西。美國西雅圖營養師安吉爾普蘭內爾斯(Angel Planells)指出，多數人若能在起床後2小時內吃早餐，較有助穩定血糖、啟動新陳代謝，並與人體生理時鐘同步。