非經期出血竟然係癌症 洗腎婦靠機械臂手術順利完成分期治療

根據醫管局癌症資料統計中心顯示，子宮內膜癌近年已成為女性好發癌症之一，早期發現與精準治療對於患者預後至關重要。一名45歲長期洗腎且患有糖尿病、心肌梗塞病史的陳小姐，因非經期異常出血持續兩個月，前往光田綜合醫院婦產部求醫，經部長蘇棋楓醫生檢查確診為子宮內膜癌。考慮到患者身體狀況虛弱且耐受度低，醫療團隊決定採取侵襲性較低的達文西機械臂手術，在確保安全的狀況下進行癌症分期治療。

洗腎婦女異常出血確診癌症 機械臂降低高難度手術風險 蘇棋楓醫生指出，陳小姐由於合併多項慢性內科疾病，傳統手術的風險相對較高。為了在縮短手術時間的同時達成精準切除，醫療團隊評估機械臂具有微創、傷口小等優點，適合運用於這類高風險個案，以降低術中對心血管系統的衝擊，爭取治療與安全間的最佳平衡。

螢光顯影技術定位淋巴走向 精準切除腫瘤兼顧安全與預後 子宮內膜癌手術中，確認癌細胞是否轉移至淋巴結是決定後續治療的關鍵。蘇棋楓醫生說明，透過機械臂系統的螢光淋巴顯影技術與3D立體視野，能讓淋巴走向清晰呈現，幫助醫生在手術中精準辨識並清除受影響的淋巴組織，同時完成子宮與卵巢切除。這種精細的操作模式能減少出血與組織傷害，讓高風險患者能一次性完成完整的分期手術。 術後 4 天康復出院且追蹤 4 年無復發 微創技術提供另一種治療選擇