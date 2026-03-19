老翁機上暈倒險猝死 冠狀動脈阻塞不可輕視

70歲的陳先生日前赴美探望家人，在返台轉機途中於機艙內突然昏厥約2分鐘，緊急送往當地醫院檢查，確診為冠狀動脈阻塞。回台前往臺中市立老人復健綜合醫院(中醫大市醫)，由心血管中心心臟內外科團隊進行完整評估，發現不僅多條冠狀動脈嚴重阻塞，還合併瓣膜功能異常、心室結構受損及危險性心律不整，屬高風險複雜病例。

多重問題猝死風險高 「一次性開心手術」治療 中醫大市醫心血管中心暨心臟外科蔡峯鈞主任表示，臨床上會以「4V」原則綜合評估病情嚴重度。第一個V是Vessel(血管)，陳先生三條主要冠狀動脈皆高度阻塞；第二個V是Valve(瓣膜)，缺血導致繼發性二尖瓣倒流；第三個V是Ventricle(心室)，梗塞造成心肌壞死、心室擴大，形成心室瘤；第四個V是Ventricular arrhythmia(心室性心律不整)，常造成猝死，亦是患者在飛機上昏厥的主因。經與家屬充分溝通後，決定以一次性開心手術同步處理陳先生的4V多重問題。

8 小時手術 術後恢復心臟功能與日常 手術歷時8小時，依序完成冠狀動脈繞道手術、二尖瓣修補、心室重建與冷凍去顫治療。術後隔天即順利移除呼吸機，再一天轉出加護病房，接受心臟復健後平安出院。術後一個月追蹤顯示，心臟收縮功能由原本32%提升至53%，瓣膜逆流消失，24小時心電圖亦未再出現心室性心律不整。陳先生恢復日常生活，並表示身體狀況比手術前更好。

「冠狀動脈阻塞」症狀不明顯 胸口悶痛或壓迫感應盡快就醫 蔡峯鈞主任指出，冠狀動脈阻塞為現代常見的心血管疾病，典型症狀包括胸口悶痛或壓迫感、疼痛延伸至肩臂或下巴、呼吸困難、冒冷汗與噁心，但部分患者可能像陳先生一樣，發病時症狀不明顯卻潛藏猝死危機。他提醒高危險族群，如三高、吸煙、肥胖、缺乏運動、家族史或長期熬夜者，宜注意「少油鹽、多運動、不抽菸、控三高」的護心原則；若胸痛持續超過5分鐘，應立即就醫。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】