頭髮｜冇染髮但頭髮變枯黃開岔？恐用風筒常洗頭習慣出事！醫生揭4習慣超傷髮

髮質愈變愈差，竟與日常習慣有關！有醫生指出，即使沒有染髮，頭髮也變枯黃乾澀，原因是經常使用風筒等的高溫造型工具和每天洗頭的習慣傷害了髮質。醫生指出，日常的4大習慣對頭髮影響很大。
頭髮｜冇染髮但頭髮變枯黃開岔？
皮膚科醫生柯博桓在其Facebook專頁上分享指，有些人發現自己明明沒染髮與漂髮，頭髮卻逐漸由烏黑亮麗變成枯黃、乾澀、分岔甚至泛紅褐色。不少人在發現髮色變化時會感到困惑與焦慮，但其實生活中的習慣往往早已悄悄改變了髮質，包括：
1. 高溫造型
頭髮的主要成分是角蛋白，當溫度過高(約超過180°C)時，角蛋白結構可能開始變性與斷裂。毛鱗片一旦受損，原本封存在髮絲內的黑色素(melanin)會慢慢流失，導致髮色變淺、髮質乾燥、分岔增加。所以，當每天或隔天就使用高溫造型工具：強風風筒、離子夾髮夾、電髮捲時，對頭髮就會造成傷害。
2. 紫外線曝曬
戶外活動時，頭髮長時間曝露在陽光下會受到紫外線傷害。紫外線能穿透毛鱗片，破壞髮內黑色素，讓頭髮從黑色逐漸褪為棕、黃，常見於髮尾比髮根更淺的「自然挑染」現象。
3. 過度清潔
不少人以為天天洗頭能保持乾淨、髮質會更好，事實上過度清洗會把頭皮與髮絲的天然油脂(皮脂)洗掉，讓頭髮失去保護層。缺乏天然油脂的髮絲更容易乾燥、斷裂，毛鱗片也會反覆張開閉合，加速黑色素流失與光澤喪失。
4. 化學處理
染髮與燙髮藥劑通過破壞並重組毛髮內的二硫鍵來改變髮型或顏色，這類化學處理會讓髮絲變得多孔、脆弱、易吸附髒汙與水分不均，久而久之髮色容易變黃或不均勻。頻繁染燙會讓頭髮像「海苔」一樣脆弱，一拉就斷。