頭髮｜冇染髮但頭髮變枯黃開岔？恐用風筒常洗頭習慣出事！醫生揭4習慣超傷髮

髮質愈變愈差，竟與日常習慣有關！有醫生指出，即使沒有染髮，頭髮也變枯黃乾澀，原因是經常使用風筒等的高溫造型工具和每天洗頭的習慣傷害了髮質。醫生指出，日常的4大習慣對頭髮影響很大。

頭髮｜冇染髮但頭髮變枯黃開岔？

皮膚科醫生柯博桓在其Facebook專頁上分享指，有些人發現自己明明沒染髮與漂髮，頭髮卻逐漸由烏黑亮麗變成枯黃、乾澀、分岔甚至泛紅褐色。不少人在發現髮色變化時會感到困惑與焦慮，但其實生活中的習慣往往早已悄悄改變了髮質，包括：

1. 高溫造型