肩頸痛｜電腦螢幕太低頸部壓力激增5倍！痛到手無力要即求醫 醫生教吃5類食物緩解痠痛

肩頸痛｜電腦螢幕太低頸部壓力激增5倍！痛到手無力要即求醫 醫生教吃5類食物緩解酸痛

為甚麼總是會肩頸痛？有醫生指出，現代人常常會出現肩頸痛的情況，而成因包括有姿勢不良，因為當電腦螢幕位置太低，有可能會令頸部壓力激增5倍。醫生提醒，若發現自己的肩頸痛已經引致力量衰減，如手部也無力，就需求醫檢查。另外，選擇吃5類食物也有助緩解痠痛。

肩頸痛｜電腦螢幕太低頸部壓力激增5倍！ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebok專頁上分享指，肩頸痠痛幾乎成了現代人的共同困擾。但這不只是單純疲倦，更是身體發出的警號。他解釋指肩頸會痠痛，通常與3個常見原因有關： 1. 姿勢不正 長時間低頭看手機或電腦、螢幕放置太低，會讓頸椎肌肉承受多出 3 到 5 倍的壓力。肌肉因此過度疲勞。 2. 情緒壓力 情緒壓力大時，人容易不自覺聳肩，使肩頸肌肉長期處於緊繃狀態。長期繃緊會影響局部血液循環，造成乳酸堆積與慢性不適。

3. 缺乏活動 久坐或長時間維持同一姿勢，會讓肌肉失去彈性、筋膜變緊。

肩頸痛｜電腦螢幕要如何調整？4招改善傷肩頸習慣 劉醫生指出，在生活作息上，也可以透過以下方法改善： 「20-20」原則：每連續工作20分鐘，抬頭遠眺20秒，並簡單轉動肩頸放鬆肌肉。 調整桌椅高度：電腦螢幕上緣應與視線平齊；坐姿時雙手垂下，手肘應成約90度。 選對枕頭：枕頭高度要支撐頸椎自然弧度；側睡時頸椎應與脊椎保持一條直線。 溫水泡澡：睡前浸泡溫水可放鬆深層筋膜與肌肉，改善局部血流。

肩頸痛｜5類食物緩解痠痛 劉醫生表示，除了物理性的放鬆與姿勢調整，適當的營養也能支持肌肉與神經功能，減少慢性發炎或繃緊： 1. 鎂 天然肌肉鬆弛劑，幫助放鬆神經與肌肉。

推薦食物：深綠色葉菜、堅果、全穀與黑朱古力。 2. Omega‑3 脂肪酸 具抗發炎效果，有助降低肌肉與筋膜慢性發炎。

推薦食物：深海魚(三文魚、鯖魚)、亞麻仁油、奇亞籽。 3. 維他命 B 群(特別是 B1、B6、B12) 有助神經修復與維持神經穩定性。

推薦食物：全穀類、蛋、豆類、動物性蛋白。

4. 維他命 D 對肌肉功能與骨骼健康重要，長期痠痛者常見維生素 D 不足。

可適度曬太陽或依檢測補充。

肩頸痛｜痛到手無力要即求醫 5症狀須即時求醫！ 多數肩頸痠痛可靠生活調整改善，但當肩頸痛情況伴隨以下症狀出現，就需要求醫檢查。 放射性疼痛：疼痛由頸部放射至手臂或手指。 感覺異常：手部出現麻木、刺痛。 無力：手部抓握或拿物時明顯無力或不穩。 夜間痛醒：休息時仍疼痛，影響睡眠。 伴隨頭暈或頭痛：可能涉及頸椎對血管或神經的壓迫，需要排除較嚴重的問題。 肩頸痠痛不是單純的疲勞；它是身體在提示你要注意姿勢、活動量、情緒壓力與生活習慣。