膊頭突然僵硬轉不動 五十肩令關節冰封 拖延治理或惡化

肩膀疼痛可能是肌肉勞損或肌腱發炎，但其實也可能是俗稱五十肩的肩周炎，若未及早察覺和處理，不但會延誤治療的黃金時間，甚至促使症狀惡化，令問題變得更加棘手，患者亦因此而備受困擾。
五十肩成因未明
五十肩會令患者的肩關節活動幅度將因而減少，主動、被動以至不同平面的活動均受影響，問題的根源不在「肌肉太緊」，而是關節囊纖維化及黏連，導致關節囊攣縮失去彈性，惟成因至今仍然未明。
拉筋或加劇炎症
不少患者發現肩關節活動受限時，以為單靠按摩、放鬆、針灸或運動可以改善，但因為沒有針對問題的根源，致使症狀遲遲難以有效改善。而且肩膊疼痛不退時，未必適合拉筋及運動，尤其是有夜間痛醒、靜止時仍疼痛或翻身刺痛等情形，代表關節可能處於發炎期，這時過度拉扯有機會令發炎加劇。
宜及早求醫
專家指出，五十肩的治療原則應控制發炎為先，再逐步恢復活動角度，並提醒患者，當肩關節活動受限時，身體可能透過肩胛骨上提、胸椎旋轉或斜方肌過度出力來補償，久而久之可能引發肩膀、頸部與背部疼痛等代償症狀。
雖然五十肩屬於良性的病變， 大部份患者可於10至18 個月內漸漸康復，但研究顯示，不少患者在多年後肩關節活動功能仍可能有不同程度的影響，故此若發現肩關節異常，最好是及早求醫，透過適當的治理幫助肩關節恢復。