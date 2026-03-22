膊頭突然僵硬轉不動 五十肩令關節冰封 拖延治理或惡化

肩膀疼痛可能是肌肉勞損或肌腱發炎，但其實也可能是俗稱五十肩的肩周炎，若未及早察覺和處理，不但會延誤治療的黃金時間，甚至促使症狀惡化，令問題變得更加棘手，患者亦因此而備受困擾。

五十肩成因未明

五十肩會令患者的肩關節活動幅度將因而減少，主動、被動以至不同平面的活動均受影響，問題的根源不在「肌肉太緊」，而是關節囊纖維化及黏連，導致關節囊攣縮失去彈性，惟成因至今仍然未明。

拉筋或加劇炎症

不少患者發現肩關節活動受限時，以為單靠按摩、放鬆、針灸或運動可以改善，但因為沒有針對問題的根源，致使症狀遲遲難以有效改善。而且肩膊疼痛不退時，未必適合拉筋及運動，尤其是有夜間痛醒、靜止時仍疼痛或翻身刺痛等情形，代表關節可能處於發炎期，這時過度拉扯有機會令發炎加劇。