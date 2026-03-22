年輕女士體檢揪出甲狀腺癌！良性結節免「全切」 微創治療助保住功能

今年30歲謝小姐，在一次例行健康檢查時，意外發現雙側甲狀腺結節，進一步檢查確認右側為甲狀腺乳突癌。經轉介至仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)評估，確認沒有淋巴結轉移後，她接受單側甲狀腺切除手術；而另一側結節，經過2次細針穿刺檢查均為良性，之後在放射診斷科評估下，採用甲狀腺結節微創射頻消融治療處理。這種複合式治療策略，成功讓謝小姐在切除病灶同時，保留了另一側健全的甲狀腺組織，免於術後因缺乏荷爾蒙而必須終身服藥困擾，讓生活品質不因手術而打折。

甲狀腺結節臨床常見女性 健檢成為重要發現途徑 收治病例的仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)放射診斷科王呈綱醫生指出，甲狀腺結節在臨床上很常見，女性發生率也高於男性，多數患者早期並沒有明顯症狀，常是在健康檢查或頸部超音聲波檢查時才被發現。若結節逐漸變大，可能造成頸部外觀突出、吞嚥不適，甚至出現壓迫感，此時通常會需要進一步評估。 甲狀腺全切除恐影響荷爾蒙 精準評估有望保留代謝功能 王呈綱醫生進一步提到，甲狀腺素(T3、free T4)是調節人體新陳代謝、生長發育與能量平衡的關鍵。傳統上若兩側甲狀腺皆有結節，為了降低潛在風險，有時會採取雙側全切除，但這也意味著，患者體內將無法自主產生甲狀腺素。對於像謝小姐這樣單側罹癌、對側良性的個案，若能透過精準評估保留單側腺體，就能維持正常的生理代謝功能。

新技術破壞結節組織良性結節 患者可評估的治療選項 至於微創射頻消融治療原理，王呈綱醫生解釋，這是在局部麻醉下，將細針引導進入甲狀腺結節，利用高頻電流產生的熱能使結節組織壞死，隨後由人體自然吸收縮小。他表示，此療法不需全身麻醉，術中還能隨時監測患者的聲音變化，避免傷及喉返神經。 王呈綱醫生指出，根據臨床追蹤，結節體積在一年後的縮小比例可達八成至九成以上，對於不願動刀或不適合全身麻醉的良性結節患者而言，是相對安全且有效的選擇。

結節增大恐致吞嚥困難 專業超音波檢查助現蹤 王呈綱醫生也提醒，女性甲狀腺結節的發生率較高，且早期多無明顯症狀，多數是透過超聲波檢查才現蹤。雖然結節以良性居多，但若結節持續增大壓迫到食道或氣管，導致吞嚥困難、呼吸受阻或脖子外觀突起，應盡快就醫治療。 而預防甲狀腺疾病，應從日常生活做起，維持健康飲食並注意碘攝取的平衡；若確診結節也無須過度恐慌，透過定期追蹤與跨專科的精準醫療規劃，多數患者都能在根除病灶與維持生理機能之間，取得最佳平衡。