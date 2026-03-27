甲狀腺癌前兆丨頸部有硬塊是甲狀腺癌症狀嗎？自我檢測與預防方法

近年來，甲狀腺癌在香港的發病率有上升趨勢，更是女性第五大常見癌症。若果摸到頸部有不明硬塊，便可能要小心是甲狀腺癌前兆。

甲狀腺癌雖然常被醫學界稱為「善良的癌症」（因為早期發現的治癒率極高，且生長速度緩慢），但其最大的狡猾之處在於早期毫無痛楚，極具隱蔽性。本文將全面剖析甲狀腺癌的早期蛛絲馬跡、常見症狀，並教你如何在家進行簡單的自我檢測。

為什麼甲狀腺癌前兆難以察覺？

甲狀腺位於我們頸部正前方、喉結下方，形狀猶如一隻展翅的蝴蝶，負責分泌甲狀腺素以調節人體的新陳代謝。

當甲狀腺細胞發生異常變異並堆積成腫瘤時，便會形成甲狀腺癌。由於多數甲狀腺腫瘤在初期體積微小，且多隱藏在甲狀腺深處，並不會壓迫到周邊的神經或氣管。因此，在最早期階段，患者幾乎感受不到任何不適，連痛楚都沒有。這導致許多確診個案都是在常規的身體檢查，或者因其他疾病進行頸部超聲波掃描時才被「意外」發現。

5大甲狀腺癌症狀一覽

雖然早期隱蔽，但當腫瘤逐漸增大或開始影響周圍組織時，身體就會發出警告信號。如果你發現自己出現以下任何一種甲狀腺癌症狀，請務必提高警覺：

甲狀腺癌症狀丨1. 頸部出現無痛腫塊

這是最典型且最常被患者自己發現的徵狀。如果你在頸部前方（尤其是吞嚥時會跟著上下移動的部位）摸到硬塊，且按壓時沒有痛楚感，硬塊的質地偏硬、表面不平滑，甚至有日漸變大的跡象，這就是一個必須正視的危險信號。

甲狀腺癌症狀丨2. 聲音持續沙啞

我們的甲狀腺緊鄰控制聲帶的「喉返神經」。如果甲狀腺腫瘤變大並壓迫甚至侵犯到這條神經，患者的聲音就會變得沙啞。如果你的聲音沙啞持續超過兩週，且並非由感冒或過度用聲引起，應盡快求醫。

甲狀腺癌症狀丨3. 吞嚥困難或呼吸有壓迫感

當腫瘤向後生長，壓迫到食道時，患者在吞嚥固體食物甚至飲水時，會感到喉嚨有明顯的異物感或卡阻感。若腫瘤壓迫到氣管，則會導致呼吸不順暢，平躺時壓迫感尤為明顯。

甲狀腺癌症狀丨4. 頸部、喉嚨甚至耳朵痛楚

雖然早期的甲狀腺腫瘤通常無痛，但如果腫瘤生長迅速，導致甲狀腺包膜被過度牽扯，或者癌細胞侵犯到周圍的神經，就會引起頸部或喉嚨前方的持續疼痛。這種痛楚有時更會放射性地蔓延至耳朵一帶。

甲狀腺癌症狀丨5. 不明原因的持續咳嗽

如果你沒有流鼻水、發燒等感冒跡象，也沒有氣喘或過敏史，卻持續出現乾咳，甚至咳出血絲，這可能是甲狀腺腫瘤刺激或壓迫氣管所引發的反射性咳嗽。

頸部有硬塊就一定是癌症嗎？如何分良性與惡性？

摸到頸部有腫塊先不要自亂陣腳！事實上，超過 80% 到 90% 的甲狀腺結節（腫塊）都是良性的（例如甲狀腺增生、水囊等），只有極小數會演變成惡性腫瘤。

雖然最終的確診必須交由專科醫生進行，但我們可以透過以下 4 個關鍵特徵，為自己作初步的風險評估：

1. 生長速度的差異

良性結節： 生長非常緩慢，甚至長達數年體積都保持不變，沒有明顯變化。

惡性腫瘤（高危）： 腫塊可能在短時間內（例如短短數月內）出現明顯增大、膨脹的跡象。

2. 觸感與硬度的分別

良性結節： 摸上去質地通常較軟，或者帶有彈性（類似按壓水囊的感覺）。

惡性腫瘤（高危）： 質地堅硬如石，且表面往往感覺凹凸不平、邊緣不規則。

3. 吞嚥時的活動度

良性結節： 在吞嚥口水時，腫塊會隨著甲狀腺順暢地上下移動。

惡性腫瘤（高危）： 腫塊彷彿緊緊黏附、甚至入侵了周邊的組織，即使吞嚥也不太會移動，用手輕推也覺得難以推動（固定性高）。

4. 有否出現伴隨症狀

良性結節： 除了頸部外觀有輕微腫起外，通常不會引發其他不適症狀。

惡性腫瘤（高危）： 由於癌細胞可能侵犯周邊神經或組織，常伴隨著聲音持續沙啞、吞嚥或呼吸困難，甚至會在頸部側邊摸到異常腫大的淋巴結。

1分鐘「吞嚥測試」：甲狀腺自我檢測法

為了及早發現異常，建議大家（特別是女性及有家族病史的高危人士）每月在家進行一次簡單的自我檢測：

準備工具：一面鏡子、一杯清水。 觀察外觀：站在鏡子前，微微抬起下巴，讓頸部充分展露。觀察頸部兩側是否對稱，有沒有明顯凸起的位置。 吞嚥清水：喝一小口水，慢慢吞下。 仔細注視：在吞嚥的過程中，視線緊盯頸部（喉結下方至鎖骨上方的位置）。正常的甲狀腺在吞嚥時會平順地上下移動；如果發現有不尋常的腫塊跟著上下滑動，或者左右不對稱，就應記錄下來。 輕輕觸摸：用食指和中指輕輕在該區域按壓，感受是否有硬塊、結節或痛楚。

懷疑有甲狀腺癌前兆？

如果你在自我檢測中發現異常，或者出現了上述的甲狀腺癌症狀，切勿諱疾忌醫，應盡快向普通科或內分泌及糖尿科醫生求診。

醫生一般會透過以下方式為你進行準確的診斷：

甲狀腺超聲波掃描 (Ultrasound)：無痛且零輻射，能清晰顯示結節的大小、形狀、邊緣是否規則，以及是否有鈣化點（惡性腫瘤常見特徵）。

幼針穿刺活檢 (FNA)：如果超聲波發現結節有可疑，醫生會用一根極細的針抽取少量細胞組織，送到化驗室進行病理分析，這是判斷良性或惡性最準確的黃金標準。

血液檢查：檢驗甲狀腺素（T3, T4）及促甲狀腺激素（TSH）水平，評估甲狀腺功能是否正常。

甲狀腺癌能活多久？

若經過醫生檢查後，真的不幸確診甲狀腺癌，也絕對無需過度恐慌。原因在於其生長速度緩慢，且現今醫學的治癒率極高。

根據臨床數據及本港醫療統計，甲狀腺癌的存活率表現如下：

早期發現存活率極高： 若在第一至第三期確診，並配合專科醫生的治療（如手術切除及放射性碘治療），患者的 5 年相對存活率高達 95% 以上。

康復效果理想： 絕大多數患者在完成治療後都能長期存活，其 10 年存活率亦普遍高達 90% 至 95%，且康復後的生活質素幾乎與常人無異。

晚期及復發風險： 雖然整體數據樂觀，但若諱疾忌醫拖延至第四期（癌細胞擴散至肺部或骨骼等遠端器官），5 年存活率便會下降至 60% 左右。此外，由於甲狀腺癌生長緩慢，即使治癒後多年仍有潛在的復發機會。

甲狀腺癌常見問題

甲狀腺癌初期有什麼症狀？

在最早期階段，患者幾乎感受不到任何不適，連痛楚都沒有。當腫瘤逐漸增大或開始影響周圍組織時，身體就會發出警告信號，包括頸部出現無痛腫塊、聲音持續沙啞、吞嚥困難或呼吸有壓迫感、頸部、喉嚨甚至耳朵痛楚和不明原因的持續咳嗽

甲狀腺癌能活多久？

早期發現存活率極高： 若在第一至第三期確診，並配合專科醫生的治療，患者的 5 年相對存活率高達 95% 以上。但若諱疾忌醫拖延至第四期（癌細胞擴散至肺部或骨骼等遠端器官），5 年存活率便會下降至 60% 左右。



撰文： CKSEO



