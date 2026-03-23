研究：特定腦細胞受損 或致有毒蛋白累積 誘發阿茲海默症

隨著人口老化加上人們的壽命延長，認知障礙症個案亦有增無減。近年科學界發現tau蛋白在大腦內的累積是阿茲海默症的顯著特徵，最新研究更發現，受損的室管膜細胞(tanycytes)可能是導致威脅腦功能的tau蛋白累積的原因之一。

非神經元腦細胞

室管膜細胞是一種非神經元腦細胞，主要位於大腦內的第三腦室。早期研究揭示，這些細胞有助血液和腦脊髓液之間傳遞代謝訊號。腦脊髓液環繞著大腦和脊髓運轉，是維持身體內部系統平衡的重要通訊通道。

參與清除tau蛋白

根據在《Cell Press Blue》發表的研究，法國國家健康與醫學研究院的研究團隊為了解室管膜細胞會否幫助清除tau蛋白等有害物質，進而維持大腦健康，於是進行動物和細胞實驗，以及分析阿茲海默症患者的腦組織，確認室管膜細胞確實有參與清除tau蛋白的運作。