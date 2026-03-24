消委會｜評測13款枕頭 8款獲4.5星評分 附揀枕頭建議

常說人有三分一時間在睡覺，所以舒適的床褥不能缺少，但其實一個合適的枕頭也同樣重要，無論太高、太低、太軟、太硬，都容易令你肩頸僵硬、疼痛，甚至「瞓捩頸」，若影響到睡眠質素，長遠對健康也有害處。消委會早前測試了市面13款枕頭，大部分樣本對體形較大人士的承托表現普遍較佳；其他測試項目如耐用程度和舒適度，各樣本則表現參差。
涵蓋不同價位枕頭
該測試包括了7款記憶棉枕、3款乳膠枕及3款聚酯纖維枕，售價由$79.9至$1,688不等。測試項目包括分析樣本的承托表現、耐用程度和舒適度；另比較做工質素。而各樣本的防火性能以及阻燃劑均表現理想，未有使用影響身體健康及污染環境的阻燃劑。
對體形較大人士承托較好
常見睡眠姿勢包括仰睡和側睡，是次承托力測試分別測試了體形較大(男)、較小小(女)、不睡睡姿於枕頭高低邊兩邊的表現。仰睡方面，頸椎應維持自然的弧度，下巴與水平線大致會保持平行；側睡理想姿勢為從尾骨到頸椎略微上升，角度約為8°至10.5°較理想。結果顯示，不論是記憶棉枕、乳膠枕或聚酯纖維枕，大部分樣本對體形較大人士的仰臥承托表現較好，惟對於體形較細人士表現一般；側臥的話大部分樣本無論對體形較細或較大人士的承托都有理想表現。
聚酯纖維枕相對不耐用
耐用程度方面，實驗室利用儀器向枕頭施加不同力度，並進行另一模擬使用若干年後的測試，再評估枕頭的變化。結果發現記憶棉及乳膠枕表現普偏不俗，聚酯纖維枕均有較明顯的硬度或高度變化，消費者或須較頻密更枕頭。
舒適度表現理想
而枕頭的舒適度則從仰臥姿勢下，枕頭的溫度和濕度變化、頭部和枕頭的接觸面積、壓力分布、下陷速度和幅度等評分。結果顯示整體舒適度大部分都表現理想，惟個別枕頭於細項較為參差。做工方面，大部分枕頭都有一些拉鏈或縫線處出現線頭或填充物外漏；整體枕頭套與枕頭貼合度表現不俗，清洗後大多亦沒有明顯變化，只有個別枕頭出現問題。
須親身試睡
消委會建議購買枕頭時，宜因應自身的體形、主要睡姿及舒適度偏好等作選擇，並先向店員查詢產品的尺寸、形狀等是否適合自己，親身試睡感受一下；同時使用枕頭套，並每1至2星期更換清潔的枕頭套以保持衛生，如果更換枕頭後仍未能改善肩頸不適，應諮詢醫護人員意見。
如何選擇合適的枕頭？
仰睡時，從人體側面觀察，全身姿勢應該如站立般自然，頭部、頸部與胸部應處於同一水平線上，身體各處保持放鬆的狀態。側睡時，從人體正面觀察，面部、頸部和胸部應呈一直線。
避免選擇過硬的枕頭，以免頭部與枕頭的 接觸面積不足，導致頭部某部分承受的壓力偏大。
如果頸部與枕頭間有空隙，可用毛巾捲填補頸部的弧位，同時頸部不應感到被頂住。
選購合適的 枕頭並非易事，消費者必須親身試睡。