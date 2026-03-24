消委會｜評測13款枕頭 8款獲4.5星評分 附揀枕頭建議

常說人有三分一時間在睡覺，所以舒適的床褥不能缺少，但其實一個合適的枕頭也同樣重要，無論太高、太低、太軟、太硬，都容易令你肩頸僵硬、疼痛，甚至「瞓捩頸」，若影響到睡眠質素，長遠對健康也有害處。消委會早前測試了市面13款枕頭，大部分樣本對體形較大人士的承托表現普遍較佳；其他測試項目如耐用程度和舒適度，各樣本則表現參差。

涵蓋不同價位枕頭

該測試包括了7款記憶棉枕、3款乳膠枕及3款聚酯纖維枕，售價由$79.9至$1,688不等。測試項目包括分析樣本的承托表現、耐用程度和舒適度；另比較做工質素。而各樣本的防火性能以及阻燃劑均表現理想，未有使用影響身體健康及污染環境的阻燃劑。

對體形較大人士承托較好

常見睡眠姿勢包括仰睡和側睡，是次承托力測試分別測試了體形較大(男)、較小小(女)、不睡睡姿於枕頭高低邊兩邊的表現。仰睡方面，頸椎應維持自然的弧度，下巴與水平線大致會保持平行；側睡理想姿勢為從尾骨到頸椎略微上升，角度約為8°至10.5°較理想。結果顯示，不論是記憶棉枕、乳膠枕或聚酯纖維枕，大部分樣本對體形較大人士的仰臥承托表現較好，惟對於體形較細人士表現一般；側臥的話大部分樣本無論對體形較細或較大人士的承托都有理想表現。