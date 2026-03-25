減肥 ｜30歲韓國女星華莎來港演出 遊港盡曬完美曲線 靠6招減脂塑健康骨感造型

女子團體MAMAMOO成員、韓國實力派歌手華莎(Hwasa)早前已發佈多張遊覽香港的照片，並於前晚23日於西九文化區舉行「The Party at M+」舞台上演唱，吸引各界目光。早前她為新歌而主動調整身形，由豐潤線條變得修長骨感。她亦曾在節目上透露過自己的減脂飲食與運動方法，讓大家可以參考。

減肥 ｜30歲韓國女星華莎來港演出 遊港盡曬完美曲線

華莎一向以自信、健康且充滿力量的曲線形象為人所知，早前調整身形減重約10公斤。她強調，瘦身並非為了迎合外界審美而是為了讓身體狀態與作品《Good Goodbye》的情緒完全契合——歌曲講述分手後的脆弱、敏感與失落，她希望透過更輕盈的視覺呈現，深化藝術表達。

華莎表示，過去為了激烈唱跳表演，她偏好維持帶有肌肉感的豐潤體態，這能帶來力量與彈性。但《Good Goodbye》是一首情感細膩的抒情作品，她決定挑戰從未嘗試的「柔弱纖細」形象，透過飲食與運動的針對性調整，讓整體造型與歌曲敘事更為一致。她也提到，準備期間的情緒壓力本身也自然促進了體重變化，但主要仍是主動規劃的結果。