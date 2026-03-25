減肥 ｜30歲韓國女星華莎來港演出 遊港盡曬完美曲線 靠6招減脂塑健康骨感造型

女子團體MAMAMOO成員、韓國實力派歌手華莎(Hwasa)早前已發佈多張遊覽香港的照片，並於前晚23日於西九文化區舉行「The Party at M+」舞台上演唱，吸引各界目光。早前她為新歌而主動調整身形，由豐潤線條變得修長骨感。她亦曾在節目上透露過自己的減脂飲食與運動方法，讓大家可以參考。
減肥 ｜30歲韓國女星華莎來港演出 遊港盡曬完美曲線
華莎一向以自信、健康且充滿力量的曲線形象為人所知，早前調整身形減重約10公斤。她強調，瘦身並非為了迎合外界審美而是為了讓身體狀態與作品《Good Goodbye》的情緒完全契合——歌曲講述分手後的脆弱、敏感與失落，她希望透過更輕盈的視覺呈現，深化藝術表達。
華莎表示，過去為了激烈唱跳表演，她偏好維持帶有肌肉感的豐潤體態，這能帶來力量與彈性。但《Good Goodbye》是一首情感細膩的抒情作品，她決定挑戰從未嘗試的「柔弱纖細」形象，透過飲食與運動的針對性調整，讓整體造型與歌曲敘事更為一致。她也提到，準備期間的情緒壓力本身也自然促進了體重變化，但主要仍是主動規劃的結果。
減肥 ｜飲食策略：高蛋白、低碳水與原型食物為主 6招減脂塑健康骨感造型
華莎的飲食以控制熱量、提升飽足感為原則，聚焦原型食材，避免不必要添加物：
1. 蛋白質來源為主軸：
大量攝取雞蛋、豆腐、豆皮，以及適量低脂瘦肉(如白煮鴨肉或低脂牛肉)。這些食物不僅提供充足營養，還能維持肌肉量與飽腹感。
2. 大幅減少碳水化合物：
特別避開白飯、麵包等快速碳水，暫停以往喜愛的韓式拌飯(因其高油、高鈉醬料易導致水腫與熱量累積)。
3. 單片三明治技巧：
若想吃三文治或漢堡，她會改用僅一片麵包，內餡則以蛋、蔬菜、瘦肉為主，既減少碳水攝取，又不失飽足。
4. 清淡低油低鈉原則：
全面戒掉油炸物、重鹹料理與高熱量韓式炒菜，轉向極簡調味，讓身體更輕盈、減少浮腫。
5. 豆腐腐皮壽司自製餐：
將豆腐泥加入小量飯素調味，包裹在油豆腐皮中，取代傳統白飯壽司，低卡、低碳水卻富含蛋白質，是她節目中分享的簡易減脂餐單。
6. 持續大量補充水分
幫助提升代謝、促進消化，並有效改善水腫問題，讓線條看起來更乾淨立體。
減肥 ｜運動減肥避免過度增肌！
另外，運動調整也是華莎的減肥重點之一，這次大幅改變訓練重心，減少過去用於舞台爆發力的重量訓練，避免過度增肌：
跑步成為核心：她將跑步定為主要運動，在家跑約3公里，外出則挑戰7至8公里，甚至採用空腹有氧方式。這不僅加速燃脂，還提升心肺功能，讓體態從「彈性肌肉」轉為「修長柔韌」，同時改善整體體力與精神狀態。
搭配瑜伽／皮拉提斯：加強核心收緊、肩背延展與體態矯正，讓身形更挺拔優雅，而非單純變瘦。
舞蹈練習輔助：回歸期間的舞蹈排練本身也消耗熱量，同時訓練全身肌肉群與核心力量。
她的訓練從「力量導向」轉為「有氧＋延展」為主，目的是讓線條更符合歌曲的輕盈氛圍，同時避免瘦得過於疲憊或鬆垮。不過，這是短期、為特定目標服務的階段性選擇，而非長期生活方式，建議根據個人體質與生活節奏調整，並在專業指導下進行，以確保可持續且安全。