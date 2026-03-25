老來最緊要健康 研究指1類食物令你健康老化機會大減三成

隨著醫療技術進步，加上衛生條件改善，我們的壽命亦愈來愈長，但單是長壽並不足夠，更希望身體、心理及社交功能等維持良好狀態，減少疾病及失能出現，才是健康老化。美國一項長達30年的研究發現，70歲後能否維持清醒和自理，關鍵在於中年後的飲食選擇，而經常及長期食用加工食物，便會將健康老化的機會大大減低三成。

美國哈佛大學在《Nature Medicine》發表的研究，對10萬專業人士的飲食習慣進行超過30年的追蹤，發現到70歲時，只有約9.3%的人能維持真正的健康老化。研究對健康老化的定義有4項指標，一是能夠順利活到70歲，二是沒有患糖尿病、癌症、中風等11種慢性病，三是記憶力及認知能力良好，最後是沒有失智狀況、身體能自由行動，並且沒有心理健康症狀。

AHEI飲食益處最大

研究又比對8種常見的健康飲食模式，包含地中海飲食、得舒飲食等，發現若人們能夠長期堅持其中的一項健康飲食模式，老年時身體狀況都會比隨意飲食的人為好。當中以強調多吃全穀類及優質油脂並嚴格限制加工肉及手搖飲料的AHEI飲食能帶來最多效果，健康植物性飲食在8種模式中效果最低，但仍對健康有正面助益。

加工食物危害健康老化

研究提示，長期食用加工食物是危害健康老化的重要因素。若人們經常即食麵、零食、含糖飲料，達成健康老化的機會將會大幅下滑 32%，因此建議多食用各色水果、綠葉蔬菜、全穀類、好油、堅果和豆類 ，有助於提升健康老化。