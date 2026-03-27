食極唔肥令人羡慕 研究指做2件事 打造超強燃脂力嚴抗肥胖

你身邊是否總有一兩個親友，無論怎樣吃也始終身形瘦削，是命運的偏心還是自己的不幸？最新研究指出，原來食極唔肥並不是因為基因賦予的超能力，而是因為他們在日常中做好2件事，令代謝率提升，於是成功打造難肥體質。

代謝率是指身體將食物轉換為能量的速度，基礎代謝率佔每日能量消耗的60%至75%，視乎年齡和肌肉量而有所不同，因為肌肉組織在靜止狀態下消耗的能量通常高於脂肪組織，因此透過阻力訓練增加肌肉存量，是提升基礎代謝的實證路徑。在體形相似的族群中，健康人士的基礎代謝率數值相當穩定，並無顯著的高低之分。

有研究顯示，真正拉開體重差距的關鍵在於非運動活動產熱，包括站立、走路、做家務甚至是坐著時的身體晃動等日常移動。兩名體重相若的成人，若一人工作須頻繁走動而另一人長時間久坐，每日消耗的熱量差距最高可達1,000大卡，長期累積之下便成為體重高低的差別。

極端低熱量飲食易反彈

研究人員指出，不少人為求控制體重而長期採取極端低熱量飲食，結果引發代謝適應，身體燃燒熱量的效率隨體重減輕而下降，當食量稍微增加體重便急速及大幅反彈。此外，睡眠不足雖不會直接影響代謝速度，但就會顯著增加飢餓素分泌，令大腦產生對食物的強烈渴望。

專家表示，與其盲目尋求所謂能加速代謝的產品，優質的睡眠及提升日常非運動活動量，可能是更有科學實證及有效的減重方法。