健身｜你仲做緊呢啲訓練？隨時受傷應該即時停止！(附替代方案)

健身運動可以改善身形，強化肌力，有助預防多種疾病及提升活動能力，改善生活質素。但如果做錯動作，或者選用了不適當的訓練方法，便有可能增加受傷風險，得不償失。如果你正在做以下動作的話，建議即時改做其他，以免受傷。