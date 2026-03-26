頸紋｜年紀大頸部乾燥脫屑現老人班？4症狀恐癌變跡象！醫生揭4大常見頸皮膚疾病

頸部位置出現的異樣也可以反映出癌症風險？有醫生指出，許多年紀大的人士會發現頸部會開始乾燥及脫屑，甚至會出現老人班。醫生指出，有4大常見的頸皮膚疾病，若出現4大症狀恐是惡性腫瘤，可能有癌變可能。

成因：高齡者角質層脂質(如ceramide)與皮脂分泌下降，皮膚屏障變弱，且免疫老化，導致皮膚乾、癢、反覆發炎。

盛行率：65歲以上乾燥性皮膚佔比可達30%至50%。

重症科醫生黃軒在其 Facebook專頁 上分享指，頸部是最容易暴露又常被忽略的部位。長期紫外線、摩擦、乾燥與重力作用下，加上年齡帶來的皮脂與角質層脂質減少、膠原流失和免疫老化，頸部皮膚會出現一組典型的老化變化。雖然多數情況屬良性，但仍須辨識惡性警訊。臨床上以下是常見的情況：

症狀：褐色/黑色/膚色斑塊，表面粗糙或蠟樣，邊界清楚，有「貼上去」的外觀(stuck-on)。

風險：乾燥型濕疹在老人頸部比皮膚癌常見得多，但若病灶不對稱、固定或潰瘍性，仍須排除惡性。

成因：紫外線累積與膠原蛋白流失。這是不可避免的老化現象，亦為紫外線暴曬的指標。

頸紋｜4症狀恐癌變跡象！

黃醫生指出，老年人頸部最常見是以上問題，而不是癌症。不過，在臨床上也要留意，若出現以下症狀，應懷疑惡性或其他病變，需皮膚科檢查或切片確診：

單側不對稱

快速增大

固定不移

出血潰瘍

固定不動的頸部腫塊

頸部皮膚問題不只是美容議題，也是健康訊號：它反映紫外線累積、代謝風險(如皮贅提示胰島素問題)、以及可能的癌前或轉移病變。頸部因而是皮膚科、內分泌科與腫瘤科交會的重要觀察區。