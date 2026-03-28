睡前玩手機或致失眠 醫生5招改善睡眠質素

每年三月的世界睡眠日（World Sleep Day），提醒大眾重視睡眠對身心健康的重要性。精神科醫生指出，睡眠不僅影響身體修復，更與情緒穩定、壓力調適及心理健康息息相關；若長期睡眠不足或睡眠品質不佳，可能增加焦慮、憂鬱等心理問題的風險，甚至影響日常生活與工作表現。

睡覺前玩手機成常態 長期恐導致入睡困難與慢性失眠

衛生福利部草屯療養院醫生黃威禎表示，現代人生活節奏快速，加上3C產品使用頻繁，許多人習慣在睡前滑手機、追劇，容易導致入睡困難或睡眠時間縮短。長期下來，可能出現注意力不集中、情緒低落、易怒、疲倦等情況，嚴重者甚至可能發展為慢性失眠。研究也顯示，睡眠與心理健康之間具有密切的相互影響關係：當壓力過大、情緒低落或焦慮時，往往會出現睡眠困擾；而長期睡眠品質不佳，也可能進一步加重焦慮與憂鬱症狀，形成惡性循環。因此，維持良好的睡眠習慣，是守護心理健康的重要關鍵。