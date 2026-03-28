睡前玩手機或致失眠 醫生5招改善睡眠質素

每年三月的世界睡眠日（World Sleep Day），提醒大眾重視睡眠對身心健康的重要性。精神科醫生指出，睡眠不僅影響身體修復，更與情緒穩定、壓力調適及心理健康息息相關；若長期睡眠不足或睡眠品質不佳，可能增加焦慮、憂鬱等心理問題的風險，甚至影響日常生活與工作表現。
睡覺前玩手機成常態 長期恐導致入睡困難與慢性失眠
衛生福利部草屯療養院醫生黃威禎表示，現代人生活節奏快速，加上3C產品使用頻繁，許多人習慣在睡前滑手機、追劇，容易導致入睡困難或睡眠時間縮短。長期下來，可能出現注意力不集中、情緒低落、易怒、疲倦等情況，嚴重者甚至可能發展為慢性失眠。研究也顯示，睡眠與心理健康之間具有密切的相互影響關係：當壓力過大、情緒低落或焦慮時，往往會出現睡眠困擾；而長期睡眠品質不佳，也可能進一步加重焦慮與憂鬱症狀，形成惡性循環。因此，維持良好的睡眠習慣，是守護心理健康的重要關鍵。
睡眠品質與心理健康互相影響 5方法幫助提升睡眠品質
黃威禎醫生指出，良好的睡眠是維持身心健康的重要基礎，但現代人生活忙碌、壓力增加，加上長時間使用手機與電腦，許多人逐漸出現入睡困難、淺眠或睡眠品質不佳等問題。建立規律且健康的生活作息，有助於改善睡眠品質並降低心理壓力，建議民眾培養良好的「睡眠習慣」，包括：
固定作息時間
每天盡量在相同時間上床與起床，建立規律生理時鐘。
睡前減少3C產品使用
避免手機、平板或電腦的藍光影響入睡。
避免刺激性飲品
睡前避免咖啡、濃茶或含咖啡因飲料。
營造舒適睡眠環境
保持臥室安靜、昏暗與適當溫度。
適度運動與放鬆
白天適量運動，睡前可透過深呼吸或伸展幫助放鬆。
失眠持續數周應求醫 尋求專業評估找出原因
黃威禎醫生提醒，若失眠情況持續數周以上，或已影響白天的工作、學習及情緒狀態，建議及早尋求專業醫療協助，由精神科或睡眠門診進行評估與治療，以找出睡眠困擾的原因並加以改善。
睡眠是心理健康基石 穩定睡眠有助提升專注力與情緒
衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，睡眠是維持心理健康的重要基石，良好的睡眠品質不僅有助於身體恢復體力，也能穩定情緒、提升整體生活品質。當睡眠充足且規律時，身體與大腦能獲得充分休息，有助於提升專注力、記憶力與情緒調節能力，對於維持日常工作效率與人際互動也具有正面影響。
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