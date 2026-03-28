熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Mar-28 17:30
更新：2026-Mar-28 17:30

睡前玩手機或致失眠 醫生5招改善睡眠質素

分享：
睡前玩手機或致失眠 醫生5招改善睡眠質素

睡前玩手機或致失眠 醫生5招改善睡眠質素

adblk4

每年三月的世界睡眠日（World Sleep Day），提醒大眾重視睡眠對身心健康的重要性。精神科醫生指出，睡眠不僅影響身體修復，更與情緒穩定、壓力調適及心理健康息息相關；若長期睡眠不足或睡眠品質不佳，可能增加焦慮、憂鬱等心理問題的風險，甚至影響日常生活與工作表現。

睡覺前玩手機成常態　長期恐導致入睡困難與慢性失眠

衛生福利部草屯療養院醫生黃威禎表示，現代人生活節奏快速，加上3C產品使用頻繁，許多人習慣在睡前滑手機、追劇，容易導致入睡困難或睡眠時間縮短。長期下來，可能出現注意力不集中、情緒低落、易怒、疲倦等情況，嚴重者甚至可能發展為慢性失眠。研究也顯示，睡眠與心理健康之間具有密切的相互影響關係：當壓力過大、情緒低落或焦慮時，往往會出現睡眠困擾；而長期睡眠品質不佳，也可能進一步加重焦慮與憂鬱症狀，形成惡性循環。因此，維持良好的睡眠習慣，是守護心理健康的重要關鍵。

adblk5
失眠解決方法｜10項好眠建議（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，規律作息及睡眠（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，舒適的睡眠環境：適當室溫、燈光、少噪音及舒適床墊（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，限制午休的時間（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，晚餐後禁喝咖啡、茶、可樂、酒及抽煙（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，避免使用床或臥房為其他睡眠的活動場所，如看電視、打電動（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，按時依照醫師處方服用藥物（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，為了避免夜間頻尿而起床上廁所，影響到睡眠，最好晚餐後少喝水及飲料（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，睡前可食用助眠小點心，但不宜吃太飽（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，規律運動；睡前宜做溫和及放鬆身心之活動，切忌睡前劇烈活動（am730製圖） 失眠解決方法｜10項好眠建議，積極參與社交活動（am730製圖）

睡眠品質與心理健康互相影響　5方法幫助提升睡眠品質

黃威禎醫生指出，良好的睡眠是維持身心健康的重要基礎，但現代人生活忙碌、壓力增加，加上長時間使用手機與電腦，許多人逐漸出現入睡困難、淺眠或睡眠品質不佳等問題。建立規律且健康的生活作息，有助於改善睡眠品質並降低心理壓力，建議民眾培養良好的「睡眠習慣」，包括：

固定作息時間

每天盡量在相同時間上床與起床，建立規律生理時鐘。

睡前減少3C產品使用

避免手機、平板或電腦的藍光影響入睡。

adblk6

避免刺激性飲品

睡前避免咖啡、濃茶或含咖啡因飲料。

營造舒適睡眠環境

保持臥室安靜、昏暗與適當溫度。

適度運動與放鬆

白天適量運動，睡前可透過深呼吸或伸展幫助放鬆。

醫生建議5大習慣助睡眠

醫生建議5大習慣助睡眠

失眠持續數周應求醫　尋求專業評估找出原因

黃威禎醫生提醒，若失眠情況持續數周以上，或已影響白天的工作、學習及情緒狀態，建議及早尋求專業醫療協助，由精神科或睡眠門診進行評估與治療，以找出睡眠困擾的原因並加以改善。

睡眠是心理健康基石　穩定睡眠有助提升專注力與情緒

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，睡眠是維持心理健康的重要基石，良好的睡眠品質不僅有助於身體恢復體力，也能穩定情緒、提升整體生活品質。當睡眠充足且規律時，身體與大腦能獲得充分休息，有助於提升專注力、記憶力與情緒調節能力，對於維持日常工作效率與人際互動也具有正面影響。

adblk7

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務