血壓如何降低｜食藥時間亂改或增血管受損風險

慢性病通常需要長期藥物治療，不少高血壓患者卻每天緊盯血壓數字，看到「今天血壓不高」就先不吃藥，「天氣變暖」也是患者常見的停藥理由。對此，心臟科劉中平醫生提醒，高血壓治療的核心目標是維持血壓穩定，自行更改服藥間隔時間，反而可能造成血壓忽高忽低，長期下來將增加血管受損的風險。

治療目標在「穩定」 為何自行調整用藥有風險？

劉醫生指出，血壓治療最重要的原則，是讓血壓維持平穩狀態；若血壓時高時低，血管壁長期承受不穩定的壓力，可能導致血管張力過大，進而造成血管內皮受損，增加血管硬化或阻塞的風險。

早期的降血壓藥物作用時間相對短，患者往往需要一天服用兩到三次，目的就是避免血壓波動，而目前多數降血壓藥物已延長作用時間，患者一般每日服用一次即可。不過，常見有患者自認近期血壓控制得不錯，便自行把藥物改為隔天服用，劉醫生表示，實際上有服藥時，血壓可能維持較低；沒有服藥時，血壓便可能再度上升。即使量血壓時沒有發現超標，體內藥物濃度仍會出現起伏，血壓也隨之波動，長期下來可能對血管造成傷害。