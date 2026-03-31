多囊腎｜年輕工程師患ADPKD 腎臟長滿長泡

腎病 ｜年輕工程師患ADPKD 腎臟長滿長泡

36 歲的阿哲（化名）是名工程師，在一次公司例行的員工健康檢查中，被告知「雙側腎臟佈滿水泡」，隨即轉介至腎臟科門診進一步檢查。看著超音波影像中一顆顆大小不一的囊腫，他滿腦子疑問，「為什麼我的腎臟會長滿水泡？」、「這會遺傳給下一代嗎？」、「我是不是以後一定要洗腎？」郭綜合醫院洗腎中心主任林孟德醫生指出，阿哲確診的是「常染色體顯性多囊腎」（又名成人型多囊腎/體染色體顯性多囊性腎臟病）（Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease, ADPKD），俗稱「多囊腎」或「泡泡腎」，是台灣常見的遺傳性腎臟疾病之一。

罹患多囊腎並不會立即洗腎 關鍵在延緩腎功能惡化 林醫生說明，這類和基因變異有關的多囊腎主要是因第16對或第4對染色體上的 PKD1 或 PKD2 基因發生突變所導致，只要父母其中一人罹病，子女就有50%的遺傳機率。由於腎小管細胞出現增生異常，逐漸形成充滿液體的囊腫，隨著年齡增加，水泡會不斷變大、變多，壓迫正常腎組織，導致腎功能逐漸下降。 很多病人一聽到多囊腎「會遺傳」，又上網查到多囊腎是進入洗腎的主要原因之一，心理壓力會非常大。林醫生強調，確診多囊腎並不等於一定會洗腎，真正的關鍵在於能否有效「延緩腎功能惡化」。除了腎臟，部分患者的囊腫也可能長在肝臟形成多囊肝，少數人甚至合併腦動脈瘤或心臟瓣膜異常，因此定期追蹤與風險評估顯得更加重要。

延緩惡化的三大鐵律「喝水、控壓、避撞」 談到日常管理原則，林醫生以「喝水、控壓、避撞」六字總結多囊腎照護的核心。首先是飲食與水分管理。他指出，低鹽飲食是基本原則，每日食鹽攝取量應控制在 5 公克以下，以降低血壓、減少水腫。在腎功能尚未明顯衰退，且沒有心臟衰竭或水腫的情況下，每天應規律補充水分，約 2.5 至 3 公升。林醫生表示，「多喝水可以抑制體內的抗利尿激素（Vasopressin），而這個荷爾蒙正是促進水泡生長的重要因素。」因此，規律飲水有助於減緩囊腫擴大。

其次是生活型態的調整。由於腎臟內佈滿囊腫，患者應避免劇烈的接觸性運動或腰腹部撞擊，以免水泡破裂出血，造成腎功能惡化。同時，戒煙、多喝水，也有助於預防尿路感染與腎結石。 第三則是嚴格控制血壓。林醫生表示，多囊腎患者的血壓控制目標通常建議低於 130/80 mmHg，年輕患者甚至希望能控制在 120 mmHg 以下。臨床上常使用ACEI 或 ARB類降血壓藥，不僅能降壓，也有助於保護腎臟血管、減少尿蛋白。

治療新進展！唯一可延緩水泡生長的藥物 在藥物治療方面，林醫生指出，近年最大的突破是抗利尿激素受體拮抗劑的誕生。這是目前經臨床實證，可用於延緩疾病進展的口服藥物，可阻斷抗利尿激素與腎臟受體結合，降低細胞內訊號傳遞，進而減緩腎臟體積增加與腎功能惡化。

林醫生分享臨床案例，正是前述 36 歲的工程師患者，在早期發現、腎功能仍屬第二期時，即開始自費使用藥物，腎功能變化相對穩定，臨床上若能在早期評估並介入治療，有助於延緩疾病進展。林醫生強調，越早介入，保護效果越好。若等到囊腫已大幅破壞腎組織，治療效果自然有限，因此早期診斷與風險分級非常重要。 不過，此藥的健保給付條件相當嚴格，須符合18–50 歲、第3期慢性腎臟病、梅約分類（Mayo Class）屬於高風險者(1C-1E)，且一年內腎絲球過濾率（eGFR）下降≥5 mL/min/1.73 m²等條件。林醫生坦言，在臨床上真正符合給付資格的病人並不多。希望未來健保政策可朝三個方向調整：放寬年齡限制、提前介入治療時點，以及不再單以eGFR下降速度作為判斷標準，許多 50 歲以上、仍屬早期的患者，若能及早用藥，反而更有機會保住腎功能。