阿基里斯腱｜後踭痛可能阿基里斯腱出事？拆解痛症原因 5個運動做好保養防斷裂

近年不少頂尖球員發生阿基里斯腱腱斷裂情況，但一般人也並非完全免疫。如果你有後跟刺痛、僵硬等問題，就要特別留意。以下推介5個運動，若有阿基里斯腱受傷徵狀，可以幫助你復原減低斷裂風險；即使沒有徵狀，也有助保養跟腱預防受傷。

阿基里斯腱｜最強肌腱為何斷裂？

阿基里斯腱是人體最強壯的肌腱，分別連接小腿腓腸肌和比目魚肌到腳跟骨。它之所以會斷裂通常不是因為它脆弱，而是因為小腿肌肉失去了「離心收縮」能力。離心收縮即是肌肉一邊發力卻一邊拉長的狀態，作用是作為拮抗肌時為主動肌減速，又或吸收衝擊等。當腓腸肌和比目魚肌繃緊，拉長的效率變差，力量就會直接衝擊肌腱，導致微小損傷累積最終斷裂。

阿基里斯腱｜斷裂訊號？

若出現以下情況，代表阿基里斯腱健康響警號：