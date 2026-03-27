子宮頸癌前兆丨一文看清成因、第一期症狀及檢查！子宮頸癌擴散速度有幾快？

根據香港衞生署的數據，子宮頸癌是本港女性最常見的致命癌症之一，在2023年中佔女性癌症新症總數約3%，佔女性癌症死亡人數2.5%。子宮頸癌前兆往往極不明顯，令人防不勝防。當身體出現明顯痛楚時，病情可能已經步入中晚期。
子宮頸癌擴散速度有多快？若不幸確診，子宮頸癌會死嗎？本文將為你深入剖析子宮頸癌，從成因、第一期症狀到常見的檢查方法，助你及早識別健康警號，防患於未然。
甚麼是子宮頸癌？了解子宮頸癌成因與高危族群
子宮頸位於子宮下半部，連接陰道。當子宮頸的細胞發生異常變異並失控增生，就會形成惡性腫瘤，即子宮頸癌。
子宮頸癌成因：HPV病毒是最大元兇
根據香港防癌會報道，超過99%的子宮頸癌個案，其子宮頸癌成因都與持續感染「高危型人類乳頭瘤狀病毒」（HPV，尤其是HPV 16及18型）有直接關係。任何有性生活的人士，都有機會感染HPV病毒。雖然大部分人的免疫系統能自行清除病毒，但若病毒持續逗留在體內，就會慢慢破壞子宮頸細胞，引發「子宮頸上皮內瘤」（CIN，即癌前病變），最終演變成癌症。
誰是子宮頸癌高危群組？
除了HPV感染，以下因素亦會大幅增加患上子宮頸癌的風險：
性行為習慣：過早有性經驗、擁有多個性伴侶，或性伴侶擁有多個性伴侶。
吸煙習慣：煙草中的致癌物質會削弱免疫系統，加速子宮頸細胞病變。
免疫力低下：患有慢性疾病（如腎病）、感染愛滋病病毒（HIV）或長期服用免疫抑制劑。
長期服用避孕丸：服用口服避孕藥超過5年會輕微增加風險（停藥後風險會逐漸回落）。
多次生育：曾多次懷孕或首次懷孕時年紀極輕的女性。
拆解子宮頸癌前兆：由癌前病變到第一期症狀
子宮頸癌的癌前病變（CIN）有前兆嗎？
在最早期，即子宮頸細胞剛開始發生異常變化（癌前病變）時，身體幾乎是沒有任何子宮頸癌前兆的。患者不會感到痛楚，陰道分泌物亦未必有明顯改變。這個階段只能透過定期的婦科檢查來發現。
子宮頸癌第一期症狀及初期警號
當癌前病變正式演化為初期癌症，患者便可能開始察覺到一些蛛絲馬跡。常見的子宮頸癌第一期症狀（及初期症狀）主要圍繞著不正常的陰道出血及分泌，包括：
非經期出血：在兩次月經之間出現點狀出血。
性交後出血：發生性行為後陰道流血，這是最不容忽視的子宮頸癌症狀之一。
停經後出血：更年期停經後再次出現陰道出血。
分泌物異常：白帶增多，呈水狀、帶有血絲，甚至散發出惡臭。
中晚期子宮頸癌症狀
若初期症狀被忽視，癌細胞便會向周邊組織及器官擴散。此時的症狀會變得更強烈且多樣化：
骨盆腔疼痛或下腹持續疼痛。
小便困難、排尿或排便時感到痛楚甚至帶血。
下肢（雙腿）出現不明原因的水腫。
背部鈍痛及持續的莫名疲倦。
子宮頸癌擴散速度有多快？由感染到發病需時多久？
這是許多患者最關心的問題。相較於其他急速惡化的癌症，子宮頸癌擴散速度在初期其實相對緩慢。
從感染高危型HPV病毒，到子宮頸細胞出現「癌前病變」（CIN），再慢慢惡化成初期的子宮頸癌，這個過程通常需要長達 10 至 15 年的時間。
這意味著甚麼？這代表女性擁有一個極其充裕的「黃金防禦期」。只要我們能把握這十多年的空窗期，及早進行篩查，就能在細胞變成真正癌細胞之前將其切除，徹底阻止癌症發生。然而，一旦腫瘤成形並步入中晚期，癌細胞透過淋巴系統向肺部、肝臟或骨骼轉移的擴散速度就會大幅加快。
子宮頸癌會死嗎？各期別的存活率解析
「子宮頸癌會死嗎？」的答案取決於發現的時機。
根據臨床數據，癌症期數與存活率有著決定性的關係：
早期（第I期）： 若能在第一期發現並接受手術治療，5年相對存活率可高達 90% 以上。這類患者大多能徹底根治，重拾健康。
中期（第II至III期）： 隨著癌細胞擴散到子宮旁組織或骨盆腔，5年存活率會下降至約 58% 至 75%。
晚期（第IV期）： 若癌細胞已遠端轉移至其他器官，治療難度極高，5年存活率將跌至不足 16%。
由此可見，子宮頸癌是具有致命風險的，但只要「及早發現，及早治療」，治癒率極高。
常見的子宮頸癌檢查方法
既然子宮頸癌前兆不明顯，定期進行子宮頸癌檢查就是唯一且最有效的自保方法。以下是目前醫學界最常採用的幾種診斷及篩查方式：
子宮頸癌檢查方法丨1. 柏氏抹片檢查 (Pap Smear)
這是最普及的初步篩查工具。醫生會使用窺器撐開陰道，並用小刷子在子宮頸表面輕輕刮取細胞樣本進行化驗。整個過程只需幾分鐘，能有效檢測出子宮頸細胞是否有發炎、變異或癌前病變的跡象。建議25至64歲有性經驗的女性應定期進行。
子宮頸癌檢查方法丨2. HPV 病毒基因檢測
與抹片檢查不同，HPV檢測是直接檢查子宮頸細胞是否帶有高危型HPV病毒的DNA。這項檢查的靈敏度更高，能更早一步評估患癌風險，現時許多診所會將其與柏氏抹片合併進行（即聯合檢測）。
子宮頸癌檢查方法丨3. 陰道鏡及活組織檢查 (Colposcopy & Biopsy)
若抹片檢查或HPV檢測結果呈現陽性（異常），醫生便會安排陰道鏡檢查。透過特製的放大鏡及顯影藥水，醫生能清晰觀察子宮頸表面的微小病變。若發現可疑組織，醫生會即時鉗取極小塊的活組織（Biopsy）送交病理學化驗，以準確判斷是良性病變還是惡性腫瘤。
子宮頸癌檢查方法丨4. 影像學掃描 (超聲波、CT、MRI)
若不幸確診子宮頸癌，醫生會進一步利用盆腔超聲波、電腦掃描（CT Scan）或磁力共振（MRI）來評估腫瘤的大小，以及檢查癌細胞是否已擴散至淋巴結或其他器官，從而制定最適合的治療方案。
子宮頸癌的預防方法
子宮頸癌是少數可以透過預防方法大幅降低發病率的癌症，以下是三項常見預防建議：
接種 HPV 疫苗：盡早接種子宮頸癌疫苗，能有效抵禦最常見的高危型HPV病毒。
安全性行為：使用避孕套雖然不能100%防止HPV傳播，但能顯著減低感染風險。
定期婦科檢查：即使已接種疫苗，仍需遵從醫生建議，定期進行柏氏抹片及HPV檢測。
若發現自己出現上述提及的任何初期症狀（如非經期出血），請切勿諱疾忌醫。立即聯絡家庭醫生或婦產科醫生預約一次全面的子宮頸篩查。
子宮頸癌常見問題
什麼人容易得子宮頸癌？
除了HPV感染，以下因素亦會大幅增加患上子宮頸癌的風險：
性行為習慣：過早有性經驗、擁有多個性伴侶，或性伴侶擁有多個性伴侶。
吸煙習慣：煙草中的致癌物質會削弱免疫系統，加速子宮頸細胞病變。
免疫力低下：患有慢性疾病（如腎病）、感染愛滋病病毒（HIV）或長期服用免疫抑制劑。
長期服用避孕丸：服用口服避孕藥超過5年會輕微增加風險（停藥後風險會逐漸回落）。
多次生育：曾多次懷孕或首次懷孕時年紀極輕的女性。
子宮頸癌有什麼前兆？
在最早期，即子宮頸細胞剛開始發生異常變化（癌前病變）時，身體幾乎是沒有任何子宮頸癌前兆的。當癌前病變正式演化為初期癌症，患者便可能開始察覺到一些蛛絲馬跡。常見的子宮頸癌第一期症狀（及初期症狀）主要圍繞著不正常的陰道出血及分泌，包括：非經期出血、性交後出血、停經後出血、分泌物異常。
子宮頸癌多久會死？
根據臨床數據，癌症期數與存活率有著決定性的關係：
早期（第I期）： 若能在第一期發現並接受手術治療，5年相對存活率可高達 90% 以上。這類患者大多能徹底根治，重拾健康。
中期（第II至III期）： 隨著癌細胞擴散到子宮旁組織或骨盆腔，5年存活率會下降至約 58% 至 75%。
晚期（第IV期）： 若癌細胞已遠端轉移至其他器官，治療難度極高，5年存活率將跌至不足 16%。
撰文：CKSEO